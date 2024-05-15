https://ria.ru/20240515/shtraf-1946188931.html

Суд признал законным первый штраф журналисту Зыгарю*

Суд признал законным первый штраф журналисту Зыгарю* - РИА Новости, 15.05.2024

Суд признал законным первый штраф журналисту Зыгарю*

Мосгорсуд признал законным первый штраф в 30 тысяч рублей журналисту Михаилу Зыгарю*, назначенный ему за неуказание соответствующей плашки в публикациях в... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:28

2024-05-15T16:28

2024-05-15T16:29

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россия

москва

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным первый штраф в 30 тысяч рублей журналисту Михаилу Зыгарю*, назначенный ему за неуказание соответствующей плашки в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Решение Басманного суда Москвы оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства. Данный штраф Зыгарю* назначили в августе прошлого года. Поводом для составления протокола послужили его посты в Telegram без маркировки иностранного агента. Еще один штраф в 30 тысяч ему выписал суд в декабре за аналогичное нарушение. В октябре 2022 года Минюст России включил Зыгаря* в реестр СМИ-иноагентов. Кроме того, против Зыгаря* возбуждено уголовное дело за фейки о российских военных по статье 207.3 УК РФ. Басманный райсуд 16 апреля заочно заключил его под стражу. Ранее журналист был объявлен МВД в розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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происшествия, россия, москва, московский городской суд