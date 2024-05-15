https://ria.ru/20240515/shoygu-1946173877.html
Шойгу понимает обязательства в сфере поставки вооружения, заявил Путин
Шойгу понимает обязательства в сфере поставки вооружения, заявил Путин - РИА Новости, 15.05.2024
Шойгу понимает обязательства в сфере поставки вооружения, заявил Путин
Сергей Шойгу как никто другой понимает необходимость обеспечивать обязательства перед партнерами по поставкам военной техники на внешние рынки, сказал президент РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:53
2024-05-15T15:53
2024-05-15T15:53
россия
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сергей Шойгу как никто другой понимает необходимость обеспечивать обязательства перед партнерами по поставкам военной техники на внешние рынки, сказал президент России Владимир Путин. На встрече с командующими войсками военных округов глава государства сообщил, что Шойгу, кроме исполнения обязанности секретаря Совета безопасности, будет вести комиссию ВПК, которая функционирует при президенте, и будет заниматься организацией работы Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами. "Думаю, что Сергей Кужугетович как никто другой понимает и необходимость обеспечивать наши обязательства перед партнерами в сфере поставки вооружения, военной техники на внешний рынок с учетом того, что в первую очередь мы должны обеспечить потребность наших Вооруженных сил. Это сочетание очень тонкое, важное. Сергей Кужугетович вместе с министерством обороны, с руководством министерства обороны, вместе с начальником Генерального штаба будет заниматься в том числе и этой работой", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240515/putin-1946162329.html
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россия, сергей шойгу, владимир путин
Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин
Шойгу понимает обязательства в сфере поставки вооружения, заявил Путин
Путин: Шойгу понимает обязательства по поставкам вооружения на внешние рынки
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сергей Шойгу как никто другой понимает необходимость обеспечивать обязательства перед партнерами по поставкам военной техники на внешние рынки, сказал президент России Владимир Путин.
На встрече с командующими войсками военных округов глава государства сообщил, что Шойгу, кроме исполнения обязанности секретаря Совета безопасности, будет вести комиссию ВПК, которая функционирует при президенте, и будет заниматься организацией работы Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами.
"Думаю, что Сергей Кужугетович как никто другой понимает и необходимость обеспечивать наши обязательства перед партнерами в сфере поставки вооружения, военной техники на внешний рынок с учетом того, что в первую очередь мы должны обеспечить потребность наших Вооруженных сил. Это сочетание очень тонкое, важное. Сергей Кужугетович вместе с министерством обороны, с руководством министерства обороны, вместе с начальником Генерального штаба будет заниматься в том числе и этой работой", - сказал Путин.