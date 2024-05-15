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Глава РСПП: бизнес не ожидает отмены обязательной продажи валютной выручки - РИА Новости, 15.05.2024
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16:40 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/shokhin-1946194429.html
Глава РСПП: бизнес не ожидает отмены обязательной продажи валютной выручки
Глава РСПП: бизнес не ожидает отмены обязательной продажи валютной выручки - РИА Новости, 15.05.2024
Глава РСПП: бизнес не ожидает отмены обязательной продажи валютной выручки
Российский бизнес не ожидает отмены обязательной продажи валютной выручки, а рассчитывает на доработку этого механизма, заявил журналистам глава РСПП Александр... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:40
2024-05-15T16:40
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александр шохин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российский бизнес не ожидает отмены обязательной продажи валютной выручки, а рассчитывает на доработку этого механизма, заявил журналистам глава РСПП Александр Шохин. Указ об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров был подписан президентом РФ в октябре 2023. Компании должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% средств в течение 60 дней с момента их получения, а затем продавать на внутреннем рынке минимум 90% зачисленной валюты за две недели. "Мы не ожидаем отмены указа, там есть еще вещи, которые можно докрутить", - сказал Шохин. Он добавил, что "есть возможность либерализовать еще какие-то моменты, не отменяя обязательную продажу, можно что-то докрутить". "У нас были ключевые вещи - сроки, снятие нагрузки, связанной с двойной конвертацией, то есть - торговля в нацвалютах, получается, рубли надо продать на доллары, репатриировать в токсичную валюту, продать ее и так далее. То есть это потери прямые. Тем более, многим это трудно делать в силу вторичных санкций и так далее. Поэтому это тоже надо иметь в виду. Ну, и третьи обстоятельства - штрафы. В ноябре ... Андрей Рэмович (Белоусов, занимавший тогда пост первого вице-премьера РФ - ред.) он воспринял это наше предложение, что это не оборотные штрафы, а стандартные штрафные санкции были, которые не подрывают экономику компании, когда по объективным причинам они задерживают (обязательную продажу валютной выручки - ред.)" - объяснил глава РСПП. "Когда мы собирались в последний раз у Андрея Рэмовича, обсуждали эту тему, обсуждение было не по принципу "отменить", хотя бизнес был рад этому обстоятельству, а по принципу, что это надо "дотюнинговать" так, чтобы это не было барьером для добросовестных экспортеров. Понимание этого есть", - заключил Шохин.
https://ria.ru/20240104/rubl-1918996906.html
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россия, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Россия, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Экономика, Твой бизнес – новости

Глава РСПП: бизнес не ожидает отмены обязательной продажи валютной выручки

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российский бизнес не ожидает отмены обязательной продажи валютной выручки, а рассчитывает на доработку этого механизма, заявил журналистам глава РСПП Александр Шохин.
Указ об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров был подписан президентом РФ в октябре 2023. Компании должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% средств в течение 60 дней с момента их получения, а затем продавать на внутреннем рынке минимум 90% зачисленной валюты за две недели.
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"Мы не ожидаем отмены указа, там есть еще вещи, которые можно докрутить", - сказал Шохин.
Он добавил, что "есть возможность либерализовать еще какие-то моменты, не отменяя обязательную продажу, можно что-то докрутить".
"У нас были ключевые вещи - сроки, снятие нагрузки, связанной с двойной конвертацией, то есть - торговля в нацвалютах, получается, рубли надо продать на доллары, репатриировать в токсичную валюту, продать ее и так далее. То есть это потери прямые. Тем более, многим это трудно делать в силу вторичных санкций и так далее. Поэтому это тоже надо иметь в виду. Ну, и третьи обстоятельства - штрафы. В ноябре ... Андрей Рэмович (Белоусов, занимавший тогда пост первого вице-премьера РФ - ред.) он воспринял это наше предложение, что это не оборотные штрафы, а стандартные штрафные санкции были, которые не подрывают экономику компании, когда по объективным причинам они задерживают (обязательную продажу валютной выручки - ред.)" - объяснил глава РСПП.
"Когда мы собирались в последний раз у Андрея Рэмовича, обсуждали эту тему, обсуждение было не по принципу "отменить", хотя бизнес был рад этому обстоятельству, а по принципу, что это надо "дотюнинговать" так, чтобы это не было барьером для добросовестных экспортеров. Понимание этого есть", - заключил Шохин.
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