https://ria.ru/20240515/shokhin-1946194429.html

Глава РСПП: бизнес не ожидает отмены обязательной продажи валютной выручки

Глава РСПП: бизнес не ожидает отмены обязательной продажи валютной выручки - РИА Новости, 15.05.2024

Глава РСПП: бизнес не ожидает отмены обязательной продажи валютной выручки

Российский бизнес не ожидает отмены обязательной продажи валютной выручки, а рассчитывает на доработку этого механизма, заявил журналистам глава РСПП Александр... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:40

2024-05-15T16:40

2024-05-15T16:40

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российский бизнес не ожидает отмены обязательной продажи валютной выручки, а рассчитывает на доработку этого механизма, заявил журналистам глава РСПП Александр Шохин. Указ об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров был подписан президентом РФ в октябре 2023. Компании должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% средств в течение 60 дней с момента их получения, а затем продавать на внутреннем рынке минимум 90% зачисленной валюты за две недели. "Мы не ожидаем отмены указа, там есть еще вещи, которые можно докрутить", - сказал Шохин. Он добавил, что "есть возможность либерализовать еще какие-то моменты, не отменяя обязательную продажу, можно что-то докрутить". "У нас были ключевые вещи - сроки, снятие нагрузки, связанной с двойной конвертацией, то есть - торговля в нацвалютах, получается, рубли надо продать на доллары, репатриировать в токсичную валюту, продать ее и так далее. То есть это потери прямые. Тем более, многим это трудно делать в силу вторичных санкций и так далее. Поэтому это тоже надо иметь в виду. Ну, и третьи обстоятельства - штрафы. В ноябре ... Андрей Рэмович (Белоусов, занимавший тогда пост первого вице-премьера РФ - ред.) он воспринял это наше предложение, что это не оборотные штрафы, а стандартные штрафные санкции были, которые не подрывают экономику компании, когда по объективным причинам они задерживают (обязательную продажу валютной выручки - ред.)" - объяснил глава РСПП. "Когда мы собирались в последний раз у Андрея Рэмовича, обсуждали эту тему, обсуждение было не по принципу "отменить", хотя бизнес был рад этому обстоятельству, а по принципу, что это надо "дотюнинговать" так, чтобы это не было барьером для добросовестных экспортеров. Понимание этого есть", - заключил Шохин.

https://ria.ru/20240104/rubl-1918996906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика, твой бизнес – новости