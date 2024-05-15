https://ria.ru/20240515/shkoly-1946112812.html

Артамонов: открытие новых школ решит проблему обучения детей в 2 смены

Артамонов: открытие новых школ решит проблему обучения детей в 2 смены - РИА Новости, 15.05.2024

Артамонов: открытие новых школ решит проблему обучения детей в 2 смены

Две новые школы откроются в этом году в городе Лебедянь Липецкой области, их появление позволит решить проблему организации обучения детей в одну смену, написал РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:59

2024-05-15T12:59

2024-05-15T12:59

липецкая область

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 15 мая — РИА Новости. Две новые школы откроются в этом году в городе Лебедянь Липецкой области, их появление позволит решить проблему организации обучения детей в одну смену, написал губернатор Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале. Как пояснил глава региона, одна из школ, рассчитанная на 1,2 тысячи детей, возводится по нацпроекту "Образование". Вторая – поменьше – в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". По словам Артамонова, строительство первого здания уже завершается, внешне и внутри оно практически готово. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в трех корпусах - учебном, спортивном и общественном – разместятся медпункт, мастерские, кабинет хореографии, актовый зал, медиатека, книгохранилище и школьный музей, тренажерный зал, кабинеты кройки и шитья, кулинарии и бытовой техники, информатики и 3D-моделирования. На территории уже есть стадион и игровые площадки. Планируется обновить дорожное покрытие с устройством тротуара и запустить новый автобусный маршрут к школе. Во второй школе – двухкорпусной – сейчас возводится второй корпус на 500 мест. Школа также оборудована всем необходимым. Переход между корпусами будет теплым. "Достроим обе и вопрос со второй сменой в городе закроем. Дети будут учиться совсем в других условиях, надеюсь, на оценках это отразится положительно", – считает Артамонов. Он напомнил, что в этом году школы – тысячники появятся не только в Лебедяни, но и в Липецке. Такого масштаба образовательные учреждения возводятся в области впервые.

https://ria.ru/20240306/rekonstruktsiya-1931480677.html

https://ria.ru/20231103/remont-1907101412.html

липецкая область

липецк

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Алёна Пава

липецкая область, липецк, игорь артамонов