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Артамонов: открытие новых школ решит проблему обучения детей в 2 смены - РИА Новости, 15.05.2024
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Липецкая область
 
12:59 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/shkoly-1946112812.html
Артамонов: открытие новых школ решит проблему обучения детей в 2 смены
Артамонов: открытие новых школ решит проблему обучения детей в 2 смены - РИА Новости, 15.05.2024
Артамонов: открытие новых школ решит проблему обучения детей в 2 смены
Две новые школы откроются в этом году в городе Лебедянь Липецкой области, их появление позволит решить проблему организации обучения детей в одну смену, написал РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:59
2024-05-15T12:59
липецкая область
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 15 мая — РИА Новости. Две новые школы откроются в этом году в городе Лебедянь Липецкой области, их появление позволит решить проблему организации обучения детей в одну смену, написал губернатор Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале. Как пояснил глава региона, одна из школ, рассчитанная на 1,2 тысячи детей, возводится по нацпроекту "Образование". Вторая – поменьше – в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". По словам Артамонова, строительство первого здания уже завершается, внешне и внутри оно практически готово. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в трех корпусах - учебном, спортивном и общественном – разместятся медпункт, мастерские, кабинет хореографии, актовый зал, медиатека, книгохранилище и школьный музей, тренажерный зал, кабинеты кройки и шитья, кулинарии и бытовой техники, информатики и 3D-моделирования. На территории уже есть стадион и игровые площадки. Планируется обновить дорожное покрытие с устройством тротуара и запустить новый автобусный маршрут к школе. Во второй школе – двухкорпусной – сейчас возводится второй корпус на 500 мест. Школа также оборудована всем необходимым. Переход между корпусами будет теплым. "Достроим обе и вопрос со второй сменой в городе закроем. Дети будут учиться совсем в других условиях, надеюсь, на оценках это отразится положительно", – считает Артамонов. Он напомнил, что в этом году школы – тысячники появятся не только в Лебедяни, но и в Липецке. Такого масштаба образовательные учреждения возводятся в области впервые.
https://ria.ru/20240306/rekonstruktsiya-1931480677.html
https://ria.ru/20231103/remont-1907101412.html
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липецкая область, липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов

Артамонов: открытие новых школ решит проблему обучения детей в 2 смены

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиОдна из двух новых школ, которые откроются в этом году в городе Лебедянь Липецкой области
Одна из двух новых школ, которые откроются в этом году в городе Лебедянь Липецкой области - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Одна из двух новых школ, которые откроются в этом году в городе Лебедянь Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 15 мая — РИА Новости. Две новые школы откроются в этом году в городе Лебедянь Липецкой области, их появление позволит решить проблему организации обучения детей в одну смену, написал губернатор Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
Как пояснил глава региона, одна из школ, рассчитанная на 1,2 тысячи детей, возводится по нацпроекту "Образование". Вторая – поменьше – в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".
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По словам Артамонова, строительство первого здания уже завершается, внешне и внутри оно практически готово.
Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в трех корпусах - учебном, спортивном и общественном – разместятся медпункт, мастерские, кабинет хореографии, актовый зал, медиатека, книгохранилище и школьный музей, тренажерный зал, кабинеты кройки и шитья, кулинарии и бытовой техники, информатики и 3D-моделирования. На территории уже есть стадион и игровые площадки. Планируется обновить дорожное покрытие с устройством тротуара и запустить новый автобусный маршрут к школе.
Во второй школе – двухкорпусной – сейчас возводится второй корпус на 500 мест. Школа также оборудована всем необходимым. Переход между корпусами будет теплым.
"Достроим обе и вопрос со второй сменой в городе закроем. Дети будут учиться совсем в других условиях, надеюсь, на оценках это отразится положительно", – считает Артамонов.
Он напомнил, что в этом году школы – тысячники появятся не только в Лебедяни, но и в Липецке. Такого масштаба образовательные учреждения возводятся в области впервые.
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