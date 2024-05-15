https://ria.ru/20240515/shkola-1946245176.html

Директор московской школы опровергла сообщения о массовом отравлении

Директор московской школы опровергла сообщения о массовом отравлении - РИА Новости, 15.05.2024

Директор московской школы опровергла сообщения о массовом отравлении

Информация о массовом отравлении учеников в московской школе №1367 не соответствует действительности, сообщила РИА Новости директор школы Екатерина Степанова. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:56

2024-05-15T18:56

2024-05-15T18:56

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Информация о массовом отравлении учеников в московской школе №1367 не соответствует действительности, сообщила РИА Новости директор школы Екатерина Степанова. Ранее РЕН ТВ сообщило о том, что в московской школе на Волжском бульваре пятеро детей якобы отравились пиццей в столовой. "Информация о массовом отравлении учеников нашей школы не соответствует действительности. 15 мая четыре второклассницы почувствовали недомогание. Мы незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь. Прибывшие медики осмотрели ребят, после чего отпустили их с родителями домой. Отмечу, что кроме этих детей подобных жалоб от учеников школы не поступало", - сказала Степанова. Она также отметила, что сейчас в профилактических целях в школе проводится тщательная дезинфекция помещений общего пользования и классов, а также генеральная уборка. "Добавлю, что мы находимся на связи с родителями наших учеников и следим за динамикой их состояния", - сказала Степанова.

https://ria.ru/20240515/kor-1946149815.html

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происшествия, россия, москва