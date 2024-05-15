https://ria.ru/20240515/shkola-1946245176.html
Директор московской школы опровергла сообщения о массовом отравлении
Директор московской школы опровергла сообщения о массовом отравлении - РИА Новости, 15.05.2024
Директор московской школы опровергла сообщения о массовом отравлении
Информация о массовом отравлении учеников в московской школе №1367 не соответствует действительности, сообщила РИА Новости директор школы Екатерина Степанова. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:56
2024-05-15T18:56
2024-05-15T18:56
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Информация о массовом отравлении учеников в московской школе №1367 не соответствует действительности, сообщила РИА Новости директор школы Екатерина Степанова. Ранее РЕН ТВ сообщило о том, что в московской школе на Волжском бульваре пятеро детей якобы отравились пиццей в столовой. "Информация о массовом отравлении учеников нашей школы не соответствует действительности. 15 мая четыре второклассницы почувствовали недомогание. Мы незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь. Прибывшие медики осмотрели ребят, после чего отпустили их с родителями домой. Отмечу, что кроме этих детей подобных жалоб от учеников школы не поступало", - сказала Степанова. Она также отметила, что сейчас в профилактических целях в школе проводится тщательная дезинфекция помещений общего пользования и классов, а также генеральная уборка. "Добавлю, что мы находимся на связи с родителями наших учеников и следим за динамикой их состояния", - сказала Степанова.
https://ria.ru/20240515/kor-1946149815.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Директор московской школы опровергла сообщения о массовом отравлении
Директор школы №1367 Степанова опровергла данные о массовом отравлении учеников
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Информация о массовом отравлении учеников в московской школе №1367 не соответствует действительности, сообщила РИА Новости директор школы Екатерина Степанова.
Ранее РЕН ТВ сообщило о том, что в московской школе на Волжском бульваре пятеро детей якобы отравились пиццей в столовой.
"Информация о массовом отравлении учеников нашей школы не соответствует действительности. 15 мая четыре второклассницы почувствовали недомогание. Мы незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь. Прибывшие медики осмотрели ребят, после чего отпустили их с родителями домой. Отмечу, что кроме этих детей подобных жалоб от учеников школы не поступало", - сказала Степанова.
Она также отметила, что сейчас в профилактических целях в школе проводится тщательная дезинфекция помещений общего пользования и классов, а также генеральная уборка.
"Добавлю, что мы находимся на связи с родителями наших учеников и следим за динамикой их состояния", - сказала Степанова.