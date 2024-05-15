https://ria.ru/20240515/sevastopol-1946035263.html
Развожаев сообщил об отражении массированной атаки на Севастополь
Развожаев сообщил об отражении массированной атаки на Севастополь - РИА Новости, 15.05.2024
Развожаев сообщил об отражении массированной атаки на Севастополь
Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь, обломки сбитой ракеты упали в частном секторе в районе улицы Федоровской, сообщил в своем... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T02:57
2024-05-15T02:57
2024-05-15T08:41
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь, обломки сбитой ракеты упали в частном секторе в районе улицы Федоровской, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев."Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь. Ситуация к этому часу: в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется. Тип сбитых ракет уточняется, возможно обнаружение несдетонировавших суббоеприпасов", — написал онКак уточнил затем губернатор, пострадавших в районе улицы Федоровской нет.Ранее Развозжаев сообщил, что силы ПВО сбили несколько украинских ракет над акваторией у Севастополя и в районе аэродрома "Бельбек". Севастопольские спасатели потушили возгорание, возникшее после падения обломков ракет в районе села Полюшко, повреждений гражданской инфраструктуры нет.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Так, в ночь на 13 мая средства ПВО уничтожили над Крымом четыре украинских крылатых ракеты Storm Shadow.
https://ria.ru/20240514/obstrel-1945755412.html
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севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
Развожаев сообщил об отражении массированной атаки на Севастополь
Развожаев: ВС России отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь