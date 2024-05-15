https://ria.ru/20240515/sevastopol-1946033101.html
В Севастополе работают системы ПВО
В Севастополе работают системы ПВО - РИА Новости, 15.05.2024
В Севастополе работают системы ПВО
ПВО работает в Севастополе по воздушным целям, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T02:11
2024-05-15T02:11
2024-05-15T02:22
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ПВО работает в Севастополе по воздушным целям, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности <...> Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", — написал он.Губернатор призвал сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.В свою очередь информцентр Крымского моста сообщил, что движение автотранспорта по нему временно перекрыто.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Так, в ночь на 13 мая средства ПВО уничтожили над Крымом четыре украинских крылатых ракеты Storm Shadow.
https://ria.ru/20240514/pvo-1945964482.html
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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, россия, крымский мост, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Россия, Крымский мост, Республика Крым
В Севастополе работают системы ПВО
Развожаев: ПВО уничтожает цели над Севастополем