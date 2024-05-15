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В Севастополе работают системы ПВО - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:11 15.05.2024 (обновлено: 02:22 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/sevastopol-1946033101.html
В Севастополе работают системы ПВО
В Севастополе работают системы ПВО - РИА Новости, 15.05.2024
В Севастополе работают системы ПВО
ПВО работает в Севастополе по воздушным целям, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T02:11
2024-05-15T02:22
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
россия
крымский мост
республика крым
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ПВО работает в Севастополе по воздушным целям, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.&quot;В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности &lt;...&gt; Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей&quot;, — написал он.Губернатор призвал сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.В свою очередь информцентр Крымского моста сообщил, что движение автотранспорта по нему временно перекрыто.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Так, в ночь на 13 мая средства ПВО уничтожили над Крымом четыре украинских крылатых ракеты Storm Shadow.
https://ria.ru/20240514/pvo-1945964482.html
севастополь
россия
республика крым
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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, россия, крымский мост, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Россия, Крымский мост, Республика Крым
В Севастополе работают системы ПВО

Развожаев: ПВО уничтожает цели над Севастополем

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ПВО работает в Севастополе по воздушным целям, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«

"В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности <...> Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", — написал он.

Губернатор призвал сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
В свою очередь информцентр Крымского моста сообщил, что движение автотранспорта по нему временно перекрыто.
ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Так, в ночь на 13 мая средства ПВО уничтожили над Крымом четыре украинских крылатых ракеты Storm Shadow.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныРоссияКрымский мостРеспублика Крым
 
 
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