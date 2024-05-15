В Госдуме предложили ввести добровольную сертификацию халяльных объектов
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев
МОСКВА, 15 май — РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил ввести добровольную сертификацию халяльных объектов питания и туризма, заявил он РИА Новости.
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"Мы могли бы открыть наши уникальные достопримечательности и курорты России для десятков миллионов туристов из мусульманского мира при наличии соответствующей понятной им инфраструктуры. Для этого необходимы единые для всей страны принципы добровольной сертификации халяльных объектов и услуг", - сказал Кошелев.
По его словам, добровольная сертификация гостиниц и отелей должна проходить по аналогии с уже имеющейся схемой по сертификации халяльных продуктов. Разработка критериев сертификации должна быть закреплена за Минэкономразвития, считает Кошелев.
"После того, как бизнесу будут даны четкие и понятные стандарты для объектов размещения необходимо предусмотреть механизмы поддержки локальных проектов в сфере туризма от субъектов мелкого и среднего предпринимательства, а также механизмы реализации проектов в форме некапитального строительства, в том числе проектов по созданию модульных средств размещения и глэмпингов по нормам халяль", - добавил Кошелев.