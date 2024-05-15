https://ria.ru/20240515/sertifikatsiya-1946258894.html

В Госдуме предложили ввести добровольную сертификацию халяльных объектов

В Госдуме предложили ввести добровольную сертификацию халяльных объектов - РИА Новости, 15.05.2024

В Госдуме предложили ввести добровольную сертификацию халяльных объектов

Первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил ввести добровольную сертификацию халяльных объектов питания и туризма, заявил он... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T19:35

2024-05-15T19:35

2024-05-15T19:35

твой бизнес

россия

владимир кошелев

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

твой бизнес – новости

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МОСКВА, 15 май — РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил ввести добровольную сертификацию халяльных объектов питания и туризма, заявил он РИА Новости. "Мы могли бы открыть наши уникальные достопримечательности и курорты России для десятков миллионов туристов из мусульманского мира при наличии соответствующей понятной им инфраструктуры. Для этого необходимы единые для всей страны принципы добровольной сертификации халяльных объектов и услуг", - сказал Кошелев. По его словам, добровольная сертификация гостиниц и отелей должна проходить по аналогии с уже имеющейся схемой по сертификации халяльных продуктов. Разработка критериев сертификации должна быть закреплена за Минэкономразвития, считает Кошелев. "После того, как бизнесу будут даны четкие и понятные стандарты для объектов размещения необходимо предусмотреть механизмы поддержки локальных проектов в сфере туризма от субъектов мелкого и среднего предпринимательства, а также механизмы реализации проектов в форме некапитального строительства, в том числе проектов по созданию модульных средств размещения и глэмпингов по нормам халяль", - добавил Кошелев.

https://ria.ru/20240515/khalyal-1946207858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, владимир кошелев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), твой бизнес – новости