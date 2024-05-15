https://ria.ru/20240515/semenovka-1946040016.html
Житель Семеновки рассказал, как пьяные боевики ВСУ убивали друг друга
Житель Семеновки рассказал, как пьяные боевики ВСУ убивали друг друга - РИА Новости, 15.05.2024
Житель Семеновки рассказал, как пьяные боевики ВСУ убивали друг друга
Бойцы ВСУ по неосторожности убивали и калечили друга, только за год в Семеновке в ДНР из-за пьяных аварий и хаотичной стрельбы погибли около 200 украинских... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T04:33
2024-05-15T04:33
2024-05-15T09:24
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Бойцы ВСУ по неосторожности убивали и калечили друга, только за год в Семеновке в ДНР из-за пьяных аварий и хаотичной стрельбы погибли около 200 украинских военных, рассказал РИА Новости житель села Сергей, эвакуированный в конце апреля.По его словам, бойцы ВСУ были в "невменяемом состоянии", из-за чего было много аварий на Семеновском мосту и в самом селе."Особенно ночью столько аварий было. Они возили оружие без света, пьяные, танками переезжали друг друга, с моста падали танки. Что я видел, человек 200 только погибло из-за этих аварий. Буквально за год прошлый", — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что в рядах ВСУ были и случаи огня по своим. В качестве примера он описал инцидент, когда после одиночного стрелкового огня по позициям ВСУ прилетали украинские мины или снаряды ствольной артиллерии, из-за чего были жертвы среди военнослужащих. "А потом уже разбираются. Кто-то кричит по рации: "Куда вы стреляете — это наши", — рассказал местный житель.Об освобождении Семеновки Ясиноватского района ДНР в начале мая 2024 года сообщило Министерство обороны России.
https://ria.ru/20240514/ocheretino-1945762608.html
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в мире, семеновка (краматорск), донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Семеновка (Краматорск), Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Житель Семеновки рассказал, как пьяные боевики ВСУ убивали друг друга
Житель Семеновки: пьяные боевики ВСУ часто убивали и калечили друг друга
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Бойцы ВСУ по неосторожности убивали и калечили друга, только за год в Семеновке в ДНР из-за пьяных аварий и хаотичной стрельбы погибли около 200 украинских военных, рассказал РИА Новости житель села Сергей, эвакуированный в конце апреля.
По его словам, бойцы ВСУ были в "невменяемом состоянии", из-за чего было много аварий на Семеновском мосту и в самом селе.
"Особенно ночью столько аварий было. Они возили оружие без света, пьяные, танками переезжали друг друга, с моста падали танки. Что я видел, человек 200 только погибло из-за этих аварий. Буквально за год прошлый", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что в рядах ВСУ были и случаи огня по своим. В качестве примера он описал инцидент, когда после одиночного стрелкового огня по позициям ВСУ прилетали украинские мины или снаряды ствольной артиллерии, из-за чего были жертвы среди военнослужащих. "А потом уже разбираются. Кто-то кричит по рации: "Куда вы стреляете — это наши", — рассказал местный житель.
Об освобождении Семеновки Ясиноватского района ДНР в начале мая 2024 года сообщило Министерство обороны России
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