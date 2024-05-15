https://ria.ru/20240515/selkhozproizvoditeli-1946230111.html
Более 200 млн рублей направили на поддержку сельхозпроизводителей Ингушетии
Более 200 млн рублей направили на поддержку сельхозпроизводителей Ингушетии - РИА Новости, 15.05.2024
Более 200 млн рублей направили на поддержку сельхозпроизводителей Ингушетии
Больше 200 миллионов рублей направили власти Ингушетии на поддержку сельхозпроизводителей республики с начала 2024 года, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:21
2024-05-15T18:21
2024-05-15T18:22
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 15 мая – РИА Новости. Больше 200 миллионов рублей направили власти Ингушетии на поддержку сельхозпроизводителей республики с начала 2024 года, сообщила пресс-служба главы региона. "В Ингушетии с начала 2024 года 300 сельхозпроизводителям оказана государственная поддержка на сумму более 203 миллионов рублей. Это 43% от всего объема планируемых в текущем году субсидий по государственной программе "Развитие сельского хозяйства", - говорится в сообщении. Уточняется, что на финансовую поддержку товаропроизводителей, в том числе на семейные гранты, содержание овец, производство молока и агротехнические мероприятия, было направлено 170 миллионов рублей. Еще 15 миллионов рублей выделили на мелиорацию, 10,7 миллиона – на реализацию зерновых культур и 7,6 миллиона – на стимулирование производства овощей и картофеля. "Эти средства помогут фермерам улучшить свои хозяйства, повысить производство и улучшить качество сельскохозяйственной продукции. Мы должны понимать, что такой значительный объем инвестиций в развитие сельского хозяйства – важный шаг для обеспечения продовольственной безопасности региона и улучшения благосостояния сельских жителей", – заметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он добавил, что в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в регионе было освоено еще более 26 миллионов рублей, которые пошли на жилищное строительство для специалистов села, благоустройство и придание современного облика селам.
https://ria.ru/20240422/ambulatoriya-1941561702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махмуд-али калиматов, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия
НАЛЬЧИК, 15 мая – РИА Новости. Больше 200 миллионов рублей направили власти Ингушетии на поддержку сельхозпроизводителей республики с начала 2024 года, сообщила пресс-служба главы региона.
«
"В Ингушетии с начала 2024 года 300 сельхозпроизводителям оказана государственная поддержка на сумму более 203 миллионов рублей. Это 43% от всего объема планируемых в текущем году субсидий по государственной программе "Развитие сельского хозяйства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на финансовую поддержку товаропроизводителей, в том числе на семейные гранты, содержание овец, производство молока и агротехнические мероприятия, было направлено 170 миллионов рублей. Еще 15 миллионов рублей выделили на мелиорацию, 10,7 миллиона – на реализацию зерновых культур и 7,6 миллиона – на стимулирование производства овощей и картофеля.
«
"Эти средства помогут фермерам улучшить свои хозяйства, повысить производство и улучшить качество сельскохозяйственной продукции. Мы должны понимать, что такой значительный объем инвестиций в развитие сельского хозяйства – важный шаг для обеспечения продовольственной безопасности региона и улучшения благосостояния сельских жителей", – заметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Он добавил, что в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в регионе было освоено еще более 26 миллионов рублей, которые пошли на жилищное строительство для специалистов села, благоустройство и придание современного облика селам.