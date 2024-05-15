https://ria.ru/20240515/selkhozproduktsiya-1946028972.html

Путин рассказал о поставках российской сельхозпродукции в КНР

Путин рассказал о поставках российской сельхозпродукции в КНР - РИА Новости, 15.05.2024

Путин рассказал о поставках российской сельхозпродукции в КНР

Президент России Владимир Путин заявил, что в поставках российской сельхозпродукции на рынок КНР наблюдается хорошая динамика. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:30

2024-05-15T01:30

2024-05-15T01:30

экономика

китай

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в поставках российской сельхозпродукции на рынок КНР наблюдается хорошая динамика. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Хорошая динамика наблюдается в поставках российской сельхозпродукции на рынок КНР, реализуются инициативы в инвестиционной и производственной сферах, устойчиво функционируют и набирают мощь транспортно-логистические коридоры между нашими странами", - сказал российский лидер.

https://ria.ru/20231011/kitay-1901979591.html

китай

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, китай, россия, владимир путин