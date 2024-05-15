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Путин рассказал о поставках российской сельхозпродукции в КНР - РИА Новости, 15.05.2024
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01:30 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/selkhozproduktsiya-1946028972.html
Путин рассказал о поставках российской сельхозпродукции в КНР
Путин рассказал о поставках российской сельхозпродукции в КНР - РИА Новости, 15.05.2024
Путин рассказал о поставках российской сельхозпродукции в КНР
Президент России Владимир Путин заявил, что в поставках российской сельхозпродукции на рынок КНР наблюдается хорошая динамика. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:30
2024-05-15T01:30
экономика
китай
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в поставках российской сельхозпродукции на рынок КНР наблюдается хорошая динамика. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Хорошая динамика наблюдается в поставках российской сельхозпродукции на рынок КНР, реализуются инициативы в инвестиционной и производственной сферах, устойчиво функционируют и набирают мощь транспортно-логистические коридоры между нашими странами", - сказал российский лидер.
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экономика, китай, россия, владимир путин
Экономика, Китай, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о поставках российской сельхозпродукции в КНР

Путин отметил хорошую динамику в поставках российской сельхозпродукции в Китай

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыгрузка вагона с зерном
Выгрузка вагона с зерном - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в поставках российской сельхозпродукции на рынок КНР наблюдается хорошая динамика.
Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля.
"Хорошая динамика наблюдается в поставках российской сельхозпродукции на рынок КНР, реализуются инициативы в инвестиционной и производственной сферах, устойчиво функционируют и набирают мощь транспортно-логистические коридоры между нашими странами", - сказал российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Москва и Пекин договорились о датах визита Путина в Китай
11 октября 2023, 12:29
 
ЭкономикаКитайРоссияВладимир Путин
 
 
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