https://ria.ru/20240515/sanktsii-1946068207.html

В ЕС предложили ввести санкции против организаций, якобы помогающих России

В ЕС предложили ввести санкции против организаций, якобы помогающих России - РИА Новости, 15.05.2024

В ЕС предложили ввести санкции против организаций, якобы помогающих России

Франции и Нидерланды предлагают ЕС вводить санкции против финансовых организаций, якобы помогающих РФ оплачивать товары и технологии для производства... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T10:15

2024-05-15T10:15

2024-05-15T10:15

россия

франция

сша

владимир путин

евросоюз

еврокомиссия

европейский совет

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Франции и Нидерланды предлагают ЕС вводить санкции против финансовых организаций, якобы помогающих РФ оплачивать товары и технологии для производства вооружений, передает агентство Рейтер со ссылкой на текст предложения и добавляет, что ЕК, возможно, будет координировать такие действия с США. В приведенном агентством тексте говорится, что "Нидерланды и Франция предлагают создать правовую основу…, предусматривающую запрет на транзакции с финансовыми учреждениями в России или других третьих странах в случае, если совет (Европейский совет - ред.) определяет, что эти организации участвуют в транзакциях", которые якобы поддерживают ВС РФ, облегчая экспорт в Россию товаров и технологий "двойного назначения". Отмечается, что представители правительств стран ЕС обсудят это предложение в среду в рамках подготавливаемого 14-го пакета санкций ЕС против РФ. Европейские чиновники заявили агентству, что Еврокомиссия, вероятно, будет координировать такого рода санкции против финучреждений с США. Агентство утверждает, что подобные санкции могут оттолкнуть страны Ближнего Востока, Турцию и Китай от участия в сделках по поставкам товаров двойного назначения в РФ из-за угрозы потери доступа к рынкам ЕС. Тем не менее, агентство добавляет, что Венгрия и Германия могут выступить против санкций в отношении финорганизаций, последняя – из-за нежелания наносить ущерб своим деловым отношениям с Китаем. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231115/sanktsii-1909662136.html

https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916585054.html

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франция

сша

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россия, франция, сша, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет, санкции в отношении россии