https://ria.ru/20240515/sanchik-1946177071.html
Участник встречи с Путиным Санчик указан как врио командующего войсками ВВО
Участник встречи с Путиным Санчик указан как врио командующего войсками ВВО - РИА Новости, 15.05.2024
Участник встречи с Путиным Санчик указан как врио командующего войсками ВВО
Участник встречи с президентом РФ Владиимром Путиным Александр Санчик указан в материалах как временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:03
2024-05-15T16:03
2024-05-15T16:06
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Участник встречи с президентом РФ Владиимром Путиным Александр Санчик указан в материалах как временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа, следует из списка участников встречи президента с командующими войсками военных округов, опубликованном на сайте Кремля. "Санчик Александр Семенович – временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240515/kuzovlev-1946173990.html
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политика, россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), генштаб вс россии
Политика, Россия, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Генштаб ВС России
Участник встречи с Путиным Санчик указан как врио командующего войсками ВВО
Санчик указан как врио командующего войсками Восточного военного округа