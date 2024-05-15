https://ria.ru/20240515/sanchik-1946177071.html

Участник встречи с Путиным Санчик указан как врио командующего войсками ВВО

Участник встречи с Путиным Санчик указан как врио командующего войсками ВВО - РИА Новости, 15.05.2024

Участник встречи с Путиным Санчик указан как врио командующего войсками ВВО

Участник встречи с президентом РФ Владиимром Путиным Александр Санчик указан в материалах как временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:03

2024-05-15T16:03

2024-05-15T16:06

политика

россия

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

генштаб вс россии

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Участник встречи с президентом РФ Владиимром Путиным Александр Санчик указан в материалах как временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа, следует из списка участников встречи президента с командующими войсками военных округов, опубликованном на сайте Кремля. "Санчик Александр Семенович – временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240515/kuzovlev-1946173990.html

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политика, россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), генштаб вс россии