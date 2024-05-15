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Участник встречи с Путиным Санчик указан как врио командующего войсками ВВО - РИА Новости, 15.05.2024
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16:03 15.05.2024 (обновлено: 16:06 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/sanchik-1946177071.html
Участник встречи с Путиным Санчик указан как врио командующего войсками ВВО
Участник встречи с Путиным Санчик указан как врио командующего войсками ВВО - РИА Новости, 15.05.2024
Участник встречи с Путиным Санчик указан как врио командующего войсками ВВО
Участник встречи с президентом РФ Владиимром Путиным Александр Санчик указан в материалах как временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:03
2024-05-15T16:06
политика
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Участник встречи с президентом РФ Владиимром Путиным Александр Санчик указан в материалах как временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа, следует из списка участников встречи президента с командующими войсками военных округов, опубликованном на сайте Кремля. "Санчик Александр Семенович – временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа", - говорится в сообщении.
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политика, россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), генштаб вс россии
Политика, Россия, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Генштаб ВС России
Участник встречи с Путиным Санчик указан как врио командующего войсками ВВО

Санчик указан как врио командующего войсками Восточного военного округа

© Фото : сайт Правительства Амурской областиАлександр Санчик
Александр Санчик - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : сайт Правительства Амурской области
Александр Санчик
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Участник встречи с президентом РФ Владиимром Путиным Александр Санчик указан в материалах как временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа, следует из списка участников встречи президента с командующими войсками военных округов, опубликованном на сайте Кремля.
"Санчик Александр Семенович – временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа", - говорится в сообщении.
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