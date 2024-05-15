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МВД России объявило в розыск депутата Верховной рады Владимира Вятровича - РИА Новости, 15.05.2024
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14:20 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/rozysk-1946142329.html
МВД России объявило в розыск депутата Верховной рады Владимира Вятровича
МВД России объявило в розыск депутата Верховной рады Владимира Вятровича - РИА Новости, 15.05.2024
МВД России объявило в розыск депутата Верховной рады Владимира Вятровича
МВД РФ объявило в розыск депутата Верховной рады от партии "Европейская солидарность" и экс-директора Украинского института национальной памяти Владимира... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:20
2024-05-15T14:20
владимир вятрович
верховная рада украины
европейская солидарность
украина
россия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск депутата Верховной рады от партии "Европейская солидарность" и экс-директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. "Владимир Михайлович Вятрович, 7.7.1979. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ, статья не указана. Вятрович - автор законопроекта о демонтаже памятников Второй мировой войны на Украине в рамках так называемой декоммунизации.
https://ria.ru/20240513/rozysk-1945724772.html
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владимир вятрович, верховная рада украины, европейская солидарность, украина, россия
Владимир Вятрович, Верховная Рада Украины, Европейская солидарность, Украина, Россия
МВД России объявило в розыск депутата Верховной рады Владимира Вятровича

МВД РФ объявило в розыск депутата от партии "Европейская солидарность" Вятровича

CC BY-SA 3.0 / Paweł5586 / Презентація книжки В. В'ятровича "Друга польсько-українська війна. 1942—1947"Владимир Вятрович
Владимир Вятрович - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
CC BY-SA 3.0 / Paweł5586 / Презентація книжки В. В'ятровича "Друга польсько-українська війна. 1942—1947"
Владимир Вятрович. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск депутата Верховной рады от партии "Европейская солидарность" и экс-директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.
"Владимир Михайлович Вятрович, 7.7.1979. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ, статья не указана.
Генералы ВСУ Михаил Драпатый и Виктор Николюк - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
МВД повторно объявило в розыск двух украинских генералов
13 мая, 20:12
Вятрович - автор законопроекта о демонтаже памятников Второй мировой войны на Украине в рамках так называемой декоммунизации.
 
Владимир ВятровичВерховная Рада УкраиныЕвропейская солидарностьУкраинаРоссия
 
 
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