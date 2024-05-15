https://ria.ru/20240515/rozysk-1946142329.html

МВД России объявило в розыск депутата Верховной рады Владимира Вятровича

МВД России объявило в розыск депутата Верховной рады Владимира Вятровича - РИА Новости, 15.05.2024

МВД России объявило в розыск депутата Верховной рады Владимира Вятровича

МВД РФ объявило в розыск депутата Верховной рады от партии "Европейская солидарность" и экс-директора Украинского института национальной памяти Владимира... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:20

2024-05-15T14:20

2024-05-15T14:20

владимир вятрович

верховная рада украины

европейская солидарность

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150857/53/1508575343_0:101:2316:1404_1920x0_80_0_0_c4c9cd6181d1008ffcf5edf18fa6478c.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск депутата Верховной рады от партии "Европейская солидарность" и экс-директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. "Владимир Михайлович Вятрович, 7.7.1979. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ, статья не указана. Вятрович - автор законопроекта о демонтаже памятников Второй мировой войны на Украине в рамках так называемой декоммунизации.

https://ria.ru/20240513/rozysk-1945724772.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир вятрович, верховная рада украины, европейская солидарность, украина, россия