https://ria.ru/20240515/rostekh-1946253062.html
Алиханов и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха"
Алиханов и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха" - РИА Новости, 15.05.2024
Алиханов и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха"
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и помощник президента Алексей Дюмин включены в наблюдательный совет госкорпорации "Ростех", следует из указа президента РФ... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:04
2024-05-15T19:04
2024-05-15T19:04
экономика
россия
алексей дюмин
антон алиханов
владимир путин
ростех
денис мантуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e198d12e58b6ca88a5279b9f499b49b.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и помощник президента Алексей Дюмин включены в наблюдательный совет госкорпорации "Ростех", следует из указа президента РФ Владимира Путина. "Назначить членами наблюдательного совета Государственной корпорации по содействию и разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" следующих лиц: Мантуров Д.В. - Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (председатель наблюдательного совета), Алиханов А.А. - Министр промышленности и торговли Российской Федерации, Дюмин А.Г. - помощник Президента Российской Федерации", - отмечается в тексте. Этим же указом из набсовета исключены советник президента, специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин и глава Минздрава Михаил Мурашко.
https://ria.ru/20240514/pomoschniki-1945823561.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_5e9bb37debe621b4ae3b6cc635a2efa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, алексей дюмин, антон алиханов, владимир путин, ростех, денис мантуров
Экономика, Россия, Алексей Дюмин, Антон Алиханов, Владимир Путин, Ростех, Денис Мантуров
Алиханов и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха"
Путин включил Алиханова, Мантурова и Дюмина в наблюдательный совет "Ростеха"