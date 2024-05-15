https://ria.ru/20240515/rostekh-1946253062.html

Алиханов и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха"

Алиханов и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха" - РИА Новости, 15.05.2024

Алиханов и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха"

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и помощник президента Алексей Дюмин включены в наблюдательный совет госкорпорации "Ростех", следует из указа президента РФ... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T19:04

2024-05-15T19:04

2024-05-15T19:04

экономика

россия

алексей дюмин

антон алиханов

владимир путин

ростех

денис мантуров

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и помощник президента Алексей Дюмин включены в наблюдательный совет госкорпорации "Ростех", следует из указа президента РФ Владимира Путина. "Назначить членами наблюдательного совета Государственной корпорации по содействию и разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" следующих лиц: Мантуров Д.В. - Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (председатель наблюдательного совета), Алиханов А.А. - Министр промышленности и торговли Российской Федерации, Дюмин А.Г. - помощник Президента Российской Федерации", - отмечается в тексте. Этим же указом из набсовета исключены советник президента, специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин и глава Минздрава Михаил Мурашко.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, алексей дюмин, антон алиханов, владимир путин, ростех, денис мантуров