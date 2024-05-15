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Алиханов и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха" - РИА Новости, 15.05.2024
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19:04 15.05.2024
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Алиханов и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха"
Алиханов и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха" - РИА Новости, 15.05.2024
Алиханов и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха"
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и помощник президента Алексей Дюмин включены в наблюдательный совет госкорпорации "Ростех", следует из указа президента РФ... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:04
2024-05-15T19:04
экономика
россия
алексей дюмин
антон алиханов
владимир путин
ростех
денис мантуров
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и помощник президента Алексей Дюмин включены в наблюдательный совет госкорпорации "Ростех", следует из указа президента РФ Владимира Путина. "Назначить членами наблюдательного совета Государственной корпорации по содействию и разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" следующих лиц: Мантуров Д.В. - Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (председатель наблюдательного совета), Алиханов А.А. - Министр промышленности и торговли Российской Федерации, Дюмин А.Г. - помощник Президента Российской Федерации", - отмечается в тексте. Этим же указом из набсовета исключены советник президента, специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин и глава Минздрава Михаил Мурашко.
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экономика, россия, алексей дюмин, антон алиханов, владимир путин, ростех, денис мантуров
Экономика, Россия, Алексей Дюмин, Антон Алиханов, Владимир Путин, Ростех, Денис Мантуров
Алиханов и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха"

Путин включил Алиханова, Мантурова и Дюмина в наблюдательный совет "Ростеха"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и помощник президента Алексей Дюмин включены в наблюдательный совет госкорпорации "Ростех", следует из указа президента РФ Владимира Путина.
"Назначить членами наблюдательного совета Государственной корпорации по содействию и разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" следующих лиц: Мантуров Д.В. - Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (председатель наблюдательного совета), Алиханов А.А. - Министр промышленности и торговли Российской Федерации, Дюмин А.Г. - помощник Президента Российской Федерации", - отмечается в тексте.
Этим же указом из набсовета исключены советник президента, специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин и глава Минздрава Михаил Мурашко.
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ЭкономикаРоссияАлексей ДюминАнтон АлихановВладимир ПутинРостехДенис Мантуров
 
 
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