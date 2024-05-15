Рейтинг@Mail.ru
Россотрудничество подготовило рекомендации муниципальным образованиям - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/rossotrudnichestvo-1946268893.html
Россотрудничество подготовило рекомендации муниципальным образованиям
Россотрудничество подготовило рекомендации муниципальным образованиям - РИА Новости, 15.05.2024
Россотрудничество подготовило рекомендации муниципальным образованиям
Россотрудничество подготовило методические рекомендации муниципалитетам по сотрудничеству с зарубежными муниципалитетами, документ будет направлен в субъекты РФ РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T20:29
2024-05-15T20:29
россия
казань
евгений примаков
марат хуснуллин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
организация исламского сотрудничества
евгений примаков (россотрудничество)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946268434_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_20c5c3a003e906b0aeba9ad0556451dd.jpg
КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Россотрудничество подготовило методические рекомендации муниципалитетам по сотрудничеству с зарубежными муниципалитетами, документ будет направлен в субъекты РФ для использования в работе, заявил глава организации Евгений Примаков. "Россотрудничеством подготовлены Методические рекомендации для муниципальных образований Российской Федерации по вопросам сотрудничества в социально-гуманитарной сфере, в частности, в установлении и развитии побратимских отношений с муниципальными образованиями иностранных государств. Документ будет направлен в субъекты Российской Федерации для использования в работе", - сказал Примаков на форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum". Он добавил, что развитие побратимских связей является важной частью работы Россотрудничества. "Нам хотелось бы, чтобы в этом процессе было важное содержание - обмен знаниями, технологиями, культурными и образовательными проектами, начиная с самых приземленных вещей в области коммунального управления, заканчивая вопросами идеологическими", - отметил Примаков. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20240515/kazan-1946133055.html
https://ria.ru/20231217/rossotrudnichestvo-1916261497.html
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946268434_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4eeb4c71e515c698f7e639a3255c8501.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казань, евгений примаков, марат хуснуллин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), организация исламского сотрудничества, евгений примаков (россотрудничество), в мире
Россия, Казань, Евгений Примаков, Марат Хуснуллин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Организация исламского сотрудничества, Евгений Примаков (Россотрудничество), В мире
Россотрудничество подготовило рекомендации муниципальным образованиям

Примаков: Россотрудничество подготовило рекомендации муниципальным образованиям

© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкЕвгений Примаков на международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum"
Евгений Примаков на международном экономическом форуме Россия — Исламский мир: KazanForum
© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
Перейти в медиабанк
Евгений Примаков на международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum"
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Россотрудничество подготовило методические рекомендации муниципалитетам по сотрудничеству с зарубежными муниципалитетами, документ будет направлен в субъекты РФ для использования в работе, заявил глава организации Евгений Примаков.
"Россотрудничеством подготовлены Методические рекомендации для муниципальных образований Российской Федерации по вопросам сотрудничества в социально-гуманитарной сфере, в частности, в установлении и развитии побратимских отношений с муниципальными образованиями иностранных государств. Документ будет направлен в субъекты Российской Федерации для использования в работе", - сказал Примаков на форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum".
KAZANFORUM 2024. Открытие Торговой ярмарки Халяль - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Россия может выйти в лидеры экспортеров халяльной продукции
Вчера, 13:56
Он добавил, что развитие побратимских связей является важной частью работы Россотрудничества.
"Нам хотелось бы, чтобы в этом процессе было важное содержание - обмен знаниями, технологиями, культурными и образовательными проектами, начиная с самых приземленных вещей в области коммунального управления, заканчивая вопросами идеологическими", - отметил Примаков.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
В Россотрудничестве рассказали о планах на Африку
17 декабря 2023, 04:55
 
РоссияКазаньЕвгений ПримаковМарат ХуснуллинФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Организация исламского сотрудничестваЕвгений Примаков (Россотрудничество)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала