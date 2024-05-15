https://ria.ru/20240515/rossotrudnichestvo-1946268893.html
Россотрудничество подготовило рекомендации муниципальным образованиям
Россотрудничество подготовило рекомендации муниципальным образованиям - РИА Новости, 15.05.2024
Россотрудничество подготовило рекомендации муниципальным образованиям
Россотрудничество подготовило методические рекомендации муниципалитетам по сотрудничеству с зарубежными муниципалитетами, документ будет направлен в субъекты РФ РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T20:29
2024-05-15T20:29
2024-05-15T20:29
россия
казань
евгений примаков
марат хуснуллин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
организация исламского сотрудничества
евгений примаков (россотрудничество)
в мире
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Россотрудничество подготовило методические рекомендации муниципалитетам по сотрудничеству с зарубежными муниципалитетами, документ будет направлен в субъекты РФ для использования в работе, заявил глава организации Евгений Примаков. "Россотрудничеством подготовлены Методические рекомендации для муниципальных образований Российской Федерации по вопросам сотрудничества в социально-гуманитарной сфере, в частности, в установлении и развитии побратимских отношений с муниципальными образованиями иностранных государств. Документ будет направлен в субъекты Российской Федерации для использования в работе", - сказал Примаков на форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum". Он добавил, что развитие побратимских связей является важной частью работы Россотрудничества. "Нам хотелось бы, чтобы в этом процессе было важное содержание - обмен знаниями, технологиями, культурными и образовательными проектами, начиная с самых приземленных вещей в области коммунального управления, заканчивая вопросами идеологическими", - отметил Примаков. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20240515/kazan-1946133055.html
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россия, казань, евгений примаков, марат хуснуллин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), организация исламского сотрудничества, евгений примаков (россотрудничество), в мире
Россия, Казань, Евгений Примаков, Марат Хуснуллин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Организация исламского сотрудничества, Евгений Примаков (Россотрудничество), В мире
Россотрудничество подготовило рекомендации муниципальным образованиям
Примаков: Россотрудничество подготовило рекомендации муниципальным образованиям