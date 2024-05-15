https://ria.ru/20240515/rossiya-1946202711.html

Цель не в этом. В Хорватии оценили действия ВС России в Харьковской области

Цель не в этом. В Хорватии оценили действия ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 15.05.2024

Цель не в этом. В Хорватии оценили действия ВС России в Харьковской области

Тактика российской армии заключается не в молниеносном захвате Харькова, а истощении сил ВСУ, пишет хорватское издание Advance. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:04

2024-05-15T17:04

2024-05-15T17:04

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Тактика российской армии заключается не в молниеносном захвате Харькова, а истощении сил ВСУ, пишет хорватское издание Advance."Цель не в том, по крайней мере не сейчас, чтобы окружить и напасть на Харьков. Цель заключается в том, чтобы надавить на уже уставшие и разлаженные украинские силы, которые едва удерживают оборонительные линии на юге и юго-востоке. Теперь придется перебрасывать часть войск на северо-восток в Харьковскую область, поскольку в противном случае русские победоносно "промаршируют" до самого Харькова, не встретив никакого сопротивления", — говорится в статье.Издание указывает, что если российские силы двинутся на Харьков то, это может вылиться в длительный вооруженный конфликт, и ключевую роль тут может сыграть новый министр обороны России Андрей Белоусов.Накануне глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*, заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины в Харьковской области становится критической. Он также сообщил, что Киеву будет сложно перенаправить украинские части к Харьковской области, поскольку они сконцентрированы в других районах.В понедельник в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240515/vsu-1946153013.html

https://ria.ru/20240515/vsu-1946098092.html

харьков

харьковская область

украина

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в мире, харьков, харьковская область, украина, андрей белоусов, вооруженные силы украины