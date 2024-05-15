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Росавиация готова рассмотреть запросы Малайзии на выполнение рейсов - РИА Новости, 15.05.2024
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13:15 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/rosaviatsiya-1946118072.html
Росавиация готова рассмотреть запросы Малайзии на выполнение рейсов
Росавиация готова рассмотреть запросы Малайзии на выполнение рейсов - РИА Новости, 15.05.2024
Росавиация готова рассмотреть запросы Малайзии на выполнение рейсов
Росавиация готова рассмотреть запросы авиакомпаний из Малайзии на выполнение рейсов между Россией и этой страной, заявил заместитель начальника управления... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:15
2024-05-15T13:15
россия
малайзия
юго-восточная азия
сергей васильев
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
в мире
казань
россия — исламский мир: kazanforum 2024
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Росавиация готова рассмотреть запросы авиакомпаний из Малайзии на выполнение рейсов между Россией и этой страной, заявил заместитель начальника управления регулирования перевозок и международного сотрудничества ведомства Сергей Васильев в рамках форума "Россия - исламский мир". В августе Минтранс РФ сообщал, что несколько российских авиакомпаний готовы рассмотреть возможность запуска новых чартерных рейсов из городов России в страны Юго-Восточной Азии. А ранее на форуме сам Васильев заявил, что две авиакомпании из России готовы начать полеты в Малайзию при ряде условий. "Со своей стороны от имени Федерального агентства воздушного транспорта мы готовы рассмотреть запросы малайзийских авиакомпаний на выполнение полетов между нашими странами", — сказал Васильев, выступая на заседании рабочей группы по туризму комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству двух стран. При этом Васильев отметил, что существует препятствие в виде устаревшей договорно-правовой базы между странами, в связи с чем авиавластям имеет смысл обсудить дальнейшие её развитие для выполнения полетов. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
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россия
малайзия
юго-восточная азия
казань
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россия, малайзия, юго-восточная азия, сергей васильев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире, казань, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Россия, Малайзия, Юго-Восточная Азия, Сергей Васильев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), В мире, Казань, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
Росавиация готова рассмотреть запросы Малайзии на выполнение рейсов

Росавиация готова рассмотреть возможность выполнения рейсов компаниями Малайзии

© Depositphotos.com / Ali MuftiСамолет Boeing 737 авиакомпании Malaysia Airlines
Самолет Boeing 737 авиакомпании Malaysia Airlines - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Depositphotos.com / Ali Mufti
Самолет Boeing 737 авиакомпании Malaysia Airlines. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Росавиация готова рассмотреть запросы авиакомпаний из Малайзии на выполнение рейсов между Россией и этой страной, заявил заместитель начальника управления регулирования перевозок и международного сотрудничества ведомства Сергей Васильев в рамках форума "Россия - исламский мир".
В августе Минтранс РФ сообщал, что несколько российских авиакомпаний готовы рассмотреть возможность запуска новых чартерных рейсов из городов России в страны Юго-Восточной Азии. А ранее на форуме сам Васильев заявил, что две авиакомпании из России готовы начать полеты в Малайзию при ряде условий.
"Со своей стороны от имени Федерального агентства воздушного транспорта мы готовы рассмотреть запросы малайзийских авиакомпаний на выполнение полетов между нашими странами", — сказал Васильев, выступая на заседании рабочей группы по туризму комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству двух стран.
При этом Васильев отметил, что существует препятствие в виде устаревшей договорно-правовой базы между странами, в связи с чем авиавластям имеет смысл обсудить дальнейшие её развитие для выполнения полетов.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
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РоссияМалайзияЮго-Восточная АзияСергей ВасильевФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)В миреКазаньРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024
 
 
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