https://ria.ru/20240515/rosaviatsiya-1946118072.html

Росавиация готова рассмотреть запросы Малайзии на выполнение рейсов

Росавиация готова рассмотреть запросы Малайзии на выполнение рейсов - РИА Новости, 15.05.2024

Росавиация готова рассмотреть запросы Малайзии на выполнение рейсов

Росавиация готова рассмотреть запросы авиакомпаний из Малайзии на выполнение рейсов между Россией и этой страной, заявил заместитель начальника управления... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:15

2024-05-15T13:15

2024-05-15T13:15

россия

малайзия

юго-восточная азия

сергей васильев

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

в мире

казань

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Росавиация готова рассмотреть запросы авиакомпаний из Малайзии на выполнение рейсов между Россией и этой страной, заявил заместитель начальника управления регулирования перевозок и международного сотрудничества ведомства Сергей Васильев в рамках форума "Россия - исламский мир". В августе Минтранс РФ сообщал, что несколько российских авиакомпаний готовы рассмотреть возможность запуска новых чартерных рейсов из городов России в страны Юго-Восточной Азии. А ранее на форуме сам Васильев заявил, что две авиакомпании из России готовы начать полеты в Малайзию при ряде условий. "Со своей стороны от имени Федерального агентства воздушного транспорта мы готовы рассмотреть запросы малайзийских авиакомпаний на выполнение полетов между нашими странами", — сказал Васильев, выступая на заседании рабочей группы по туризму комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству двух стран. При этом Васильев отметил, что существует препятствие в виде устаревшей договорно-правовой базы между странами, в связи с чем авиавластям имеет смысл обсудить дальнейшие её развитие для выполнения полетов. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://ria.ru/20240515/kartaturista-1946095512.html

россия

малайзия

юго-восточная азия

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россия, малайзия, юго-восточная азия, сергей васильев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире, казань, россия — исламский мир: kazanforum 2024