https://ria.ru/20240515/registratsiya-1946025710.html

Родственников пропавшего без вести обязали проходить геномную регистрацию

Родственников пропавшего без вести обязали проходить геномную регистрацию - РИА Новости, 15.05.2024

Родственников пропавшего без вести обязали проходить геномную регистрацию

Близкие родственники пропавшего без вести отныне будут подлежать обязательной геномной регистрации, соответствующие положения закона вступают в силу с 15 мая. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T00:56

2024-05-15T00:56

2024-05-15T00:56

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Близкие родственники пропавшего без вести отныне будут подлежать обязательной геномной регистрации, соответствующие положения закона вступают в силу с 15 мая. Соответствующий закон о поправках был подписан президентом России Владимиром Путиным в феврале: частью 1 статьи 7 определяется перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации. Также устанавливается, что геномная информация хранится до установления местонахождения лица, пропавшего без вести, но не более 70 лет. Подпадать под обязательную регистрацию пропавших будут их родители, дети, полнородные братья и сестры. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев ранее отмечал важность инициативы, отмечая, что на 1 января 2023 года в России в розыске находились почти 28 тысяч пропавших без вести, в том числе 960 несовершеннолетних. По его словам, при этом за весь прошлый год удалось установить судьбу лишь 7,5 тысячи пропавших граждан (26,6%). А из найденных погибшими идентифицированы только 1855 человек (15,4%). Пискарев уточнял, что иногда родные годами ищут своих пропавших близких, не могут с ними достойно проститься, принятый закон призван помочь в ускорении расследования таких трагедий. Брать у родственников пропавших генетический материал будут органы предварительного следствия и дознания совместно с подразделениями органов внутренних дел РФ.

https://radiosputnik.ru/20231222/dnk-testy-1917213996.html

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общество, россия, василий пискарев, владимир путин, госдума рф