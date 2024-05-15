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Губернатор предупредил о рассыпанных под Севастополем суббоеприпасах М74 - РИА Новости, 15.05.2024
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10:55 15.05.2024 (обновлено: 14:22 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/razvozzhaev-1946073543.html
Губернатор предупредил о рассыпанных под Севастополем суббоеприпасах М74
Губернатор предупредил о рассыпанных под Севастополем суббоеприпасах М74 - РИА Новости, 15.05.2024
Губернатор предупредил о рассыпанных под Севастополем суббоеприпасах М74
Несдетонировавшие суббоеприпасы рассыпались после того, как над Севастополем система ПВО сбила ракеты ATACMS, предупредил губернатор Михаил Развожаев в... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T10:55
2024-05-15T14:22
севастополь
россия
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Несдетонировавшие суббоеприпасы рассыпались после того, как над Севастополем система ПВО сбила ракеты ATACMS, предупредил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.&quot;После сбития ракет ATACMS в районе Северной стороны рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 метров&quot;, — написал он.Губернатор попросил местных жителей показать детям фото боеприпасов, которые он опубликовал на канале, и пояснить, что их ни в коем случае нельзя поднимать. Об опасных находках сразу нужно сообщать по номеру 112, говорится в посте.По информации Минобороны, минувшей ночью система ПВО сбила на Крымом 10 ракет ATACMS. Развожаев уточнил, что это было в районе аэродрома Бельбек.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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севастополь, россия, михаил развожаев
Севастополь, Россия, Михаил Развожаев
Губернатор предупредил о рассыпанных под Севастополем суббоеприпасах М74

Развожаев призвал севастопольцев не приближаться к боеприпасам от сбитых ATACMS

© Фото : РаZVожаев/TelegramНесдетонировавшие суббоеприпасы М74 в районе Севастополя
Несдетонировавшие суббоеприпасы М74 в районе Севастополя - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : РаZVожаев/Telegram
Несдетонировавшие суббоеприпасы М74 в районе Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Несдетонировавшие суббоеприпасы рассыпались после того, как над Севастополем система ПВО сбила ракеты ATACMS, предупредил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«

"После сбития ракет ATACMS в районе Северной стороны рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 метров", — написал он.

Губернатор попросил местных жителей показать детям фото боеприпасов, которые он опубликовал на канале, и пояснить, что их ни в коем случае нельзя поднимать. Об опасных находках сразу нужно сообщать по номеру 112, говорится в посте.
По информации Минобороны, минувшей ночью система ПВО сбила на Крымом 10 ракет ATACMS. Развожаев уточнил, что это было в районе аэродрома Бельбек.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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