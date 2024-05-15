https://ria.ru/20240515/razvozzhaev-1946073543.html

Губернатор предупредил о рассыпанных под Севастополем суббоеприпасах М74

Губернатор предупредил о рассыпанных под Севастополем суббоеприпасах М74 - РИА Новости, 15.05.2024

Губернатор предупредил о рассыпанных под Севастополем суббоеприпасах М74

Несдетонировавшие суббоеприпасы рассыпались после того, как над Севастополем система ПВО сбила ракеты ATACMS, предупредил губернатор Михаил Развожаев в... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T10:55

2024-05-15T10:55

2024-05-15T14:22

севастополь

россия

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Несдетонировавшие суббоеприпасы рассыпались после того, как над Севастополем система ПВО сбила ракеты ATACMS, предупредил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."После сбития ракет ATACMS в районе Северной стороны рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 метров", — написал он.Губернатор попросил местных жителей показать детям фото боеприпасов, которые он опубликовал на канале, и пояснить, что их ни в коем случае нельзя поднимать. Об опасных находках сразу нужно сообщать по номеру 112, говорится в посте.По информации Минобороны, минувшей ночью система ПВО сбила на Крымом 10 ракет ATACMS. Развожаев уточнил, что это было в районе аэродрома Бельбек.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20240505/buk-1943718817.html

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севастополь, россия, михаил развожаев