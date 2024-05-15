https://ria.ru/20240515/razvozzhaev-1946073543.html
Губернатор предупредил о рассыпанных под Севастополем суббоеприпасах М74
Губернатор предупредил о рассыпанных под Севастополем суббоеприпасах М74 - РИА Новости, 15.05.2024
Губернатор предупредил о рассыпанных под Севастополем суббоеприпасах М74
Несдетонировавшие суббоеприпасы рассыпались после того, как над Севастополем система ПВО сбила ракеты ATACMS, предупредил губернатор Михаил Развожаев в... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T10:55
2024-05-15T10:55
2024-05-15T14:22
севастополь
россия
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946076513_0:207:575:530_1920x0_80_0_0_a60d07b94c079498e36676e57892976d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Несдетонировавшие суббоеприпасы рассыпались после того, как над Севастополем система ПВО сбила ракеты ATACMS, предупредил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."После сбития ракет ATACMS в районе Северной стороны рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 метров", — написал он.Губернатор попросил местных жителей показать детям фото боеприпасов, которые он опубликовал на канале, и пояснить, что их ни в коем случае нельзя поднимать. Об опасных находках сразу нужно сообщать по номеру 112, говорится в посте.По информации Минобороны, минувшей ночью система ПВО сбила на Крымом 10 ракет ATACMS. Развожаев уточнил, что это было в районе аэродрома Бельбек.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20240505/buk-1943718817.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946076513_0:153:575:584_1920x0_80_0_0_5eaa008208b9d00ae1354c32baa9c6bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, россия, михаил развожаев
Севастополь, Россия, Михаил Развожаев
Губернатор предупредил о рассыпанных под Севастополем суббоеприпасах М74
Развожаев призвал севастопольцев не приближаться к боеприпасам от сбитых ATACMS
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости.
Несдетонировавшие суббоеприпасы рассыпались после того, как над Севастополем система ПВО сбила ракеты ATACMS, предупредил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале
.
«
"После сбития ракет ATACMS в районе Северной стороны рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 метров", — написал он.
Губернатор попросил местных жителей показать детям фото боеприпасов, которые он опубликовал на канале, и пояснить, что их ни в коем случае нельзя поднимать. Об опасных находках сразу нужно сообщать по номеру 112, говорится в посте.
По информации Минобороны, минувшей ночью система ПВО сбила на Крымом 10 ракет ATACMS. Развожаев уточнил, что это было в районе аэродрома Бельбек.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.