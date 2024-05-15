https://ria.ru/20240515/razvozhaev-1946034191.html

Рядом со Севастополем и в районе аэродрома "Бельбек" сбили несколько ракет

Рядом со Севастополем и в районе аэродрома "Бельбек" сбили несколько ракет - РИА Новости, 15.05.2024

Рядом со Севастополем и в районе аэродрома "Бельбек" сбили несколько ракет

Силы ПВО сбили несколько украинских ракет над акваторией у Севастополя и в районе аэродрома "Бельбек", сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T02:37

2024-05-15T02:37

2024-05-15T02:52

специальная военная операция на украине

севастополь

безопасность

михаил развожаев

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Силы ПВО сбили несколько украинских ракет над акваторией у Севастополя и в районе аэродрома "Бельбек", сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Военные продолжают отражать атаку укронацистов. По предварительной информации, силы ПВО уже сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек". Все городские службы приведены в состояние боевой готовности", — написал он.Севастопольские спасатели потушили возгорание, возникшее после падения обломков ракет в районе села Полюшко, повреждений гражданской инфраструктуры нет, добавил губернатор.Ранее Развожаев сообщал, что в Севастополе работает система ПВО. Кроме того, временно перекрыто движение по Крымскому мосту.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Так, в ночь на 13 мая средства ПВО уничтожили над Крымом четыре украинских крылатых ракеты Storm Shadow.

https://ria.ru/20240513/belgorod-1945646235.html

севастополь

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севастополь, безопасность, михаил развожаев