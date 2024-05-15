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Рядом со Севастополем и в районе аэродрома "Бельбек" сбили несколько ракет - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:37 15.05.2024 (обновлено: 02:52 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/razvozhaev-1946034191.html
Рядом со Севастополем и в районе аэродрома "Бельбек" сбили несколько ракет
Рядом со Севастополем и в районе аэродрома "Бельбек" сбили несколько ракет - РИА Новости, 15.05.2024
Рядом со Севастополем и в районе аэродрома "Бельбек" сбили несколько ракет
Силы ПВО сбили несколько украинских ракет над акваторией у Севастополя и в районе аэродрома "Бельбек", сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T02:37
2024-05-15T02:52
специальная военная операция на украине
севастополь
безопасность
михаил развожаев
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Силы ПВО сбили несколько украинских ракет над акваторией у Севастополя и в районе аэродрома "Бельбек", сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.&quot;Военные продолжают отражать атаку укронацистов. По предварительной информации, силы ПВО уже сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома &quot;Бельбек&quot;. Все городские службы приведены в состояние боевой готовности&quot;, — написал он.Севастопольские спасатели потушили возгорание, возникшее после падения обломков ракет в районе села Полюшко, повреждений гражданской инфраструктуры нет, добавил губернатор.Ранее Развожаев сообщал, что в Севастополе работает система ПВО. Кроме того, временно перекрыто движение по Крымскому мосту.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Так, в ночь на 13 мая средства ПВО уничтожили над Крымом четыре украинских крылатых ракеты Storm Shadow.
https://ria.ru/20240513/belgorod-1945646235.html
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севастополь, безопасность, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Безопасность, Михаил Развожаев
Рядом со Севастополем и в районе аэродрома "Бельбек" сбили несколько ракет

Развожаев: рядом со Севастополем и у аэродрома "Бельбек" сбили несколько ракет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Силы ПВО сбили несколько украинских ракет над акваторией у Севастополя и в районе аэродрома "Бельбек", сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«

"Военные продолжают отражать атаку укронацистов. По предварительной информации, силы ПВО уже сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек". Все городские службы приведены в состояние боевой готовности", — написал он.

Севастопольские спасатели потушили возгорание, возникшее после падения обломков ракет в районе села Полюшко, повреждений гражданской инфраструктуры нет, добавил губернатор.
Ранее Развожаев сообщал, что в Севастополе работает система ПВО. Кроме того, временно перекрыто движение по Крымскому мосту.
ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Так, в ночь на 13 мая средства ПВО уничтожили над Крымом четыре украинских крылатых ракеты Storm Shadow.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольБезопасностьМихаил Развожаев
 
 
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