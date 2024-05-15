Волгоградская область реализует 35 проектов развития в подшефном районе ЛНР
© Фото : правительство Волгоградской областиГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время рабочей поездке в Станично-Луганский район
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время рабочей поездке в Станично-Луганский район
ВОЛГОГРАД, 15 мая – РИА Новости. Волгоградская область реализует 35 проектов развития в подшефном Станично-Луганском районе ЛНР, среди них – восстановление дворца культуры, благоустройство, ремонт дорог и коммунальной инфраструктуры, сообщает в среду пресс-служба администрации Волгоградской области.
По информации властей, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в среду находится в рабочей поездке в Станично-Луганском районе. Отмечается, что Бочаров осмотрел ход строительных и ремонтных работ, выполняемых волгоградскими специалистам на подшефной территории.
"В рамках совещания с руководством района также рассмотрены вопросы реализации других проектов — в этом году их 35: работы выполняются на объектах образования, здравоохранения, коммунальной, дорожной сферы и ТЭК (топливно-энергетического комплекса – ред.), благоустройства", - говорится в сообщении администрации.
Одним из масштабных проектов, по данным властей, является восстановление районного дворца культуры, который был поврежден в ходе обстрелов со стороны Украины. Отмечается, что работы здесь ведутся с 2022 года, сейчас специалисты приступили к демонтажу устаревших конструкций.
"Надо создавать центр притяжения, чтобы сюда приходили люди. Объект нужно сдать полностью, чтобы потом ничего не доделывать и не переделывать — должен быть комплексный подход. Считаю, что это основное место, не только для Станично-Луганского района, но и для Луганска. Объект должен быть сдан к 9 мая 2025 года — к 80-летию Великой Победы", - приводит администрация слова Бочарова в сообщении.
Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР, в июне 2022 года между регионами было подписано соглашение о сотрудничестве.
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