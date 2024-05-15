Raiffeisenbank не видит рисков для доступа к финрынку США, заявил источник
Австрийский Raiffeisenbank не видит рисков для доступа к финансовому рынку США
© AP Photo / Ronald ZakШтаб-квартира Raiffeisen Bank International в Вене, Австрия
© AP Photo / Ronald Zak
Штаб-квартира Raiffeisen Bank International в Вене, Австрия. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Австрийский Raiffeisenbank не видит угрозы своему доступу к финансовому рынку США, продолжает диалог с американским минфином о бизнесе в РФ, заявили РИА Новости в банке.
Ранее в среду агентство Рейтер сообщило, что минфин США предупредил австрийский банк о возможном ограничении доступа к финансовой системе страны из-за сделок с Россией.
"RBI не видит риска для своего доступа к финансовой системе США. Письмо, цитируемое Рейтер, было последним в продолжающемся и регулярном обмене информацией с министерством финансов США по поводу бизнеса RBI в России, и этот диалог продолжается даже после объявления о выходе из сделки Strabag", - заявили в банке.
В России у австрийского Raiffeisen Bank International AG с 1996 года работает дочерний Райффайзенбанк. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего Райффайзенбанка, в том числе выход из капитала. В январе текущего года глава группы заявлял, что RBI считает продажу Райффайзенбанка более вероятным сценарием, чем выделение этой своей российской "дочки" в отдельную структуру.
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3 ноября 2023, 17:42