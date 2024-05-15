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Raiffeisenbank не видит рисков для доступа к финрынку США, заявил источник - РИА Новости, 15.05.2024
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14:38 15.05.2024 (обновлено: 15:16 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/rayfayzenbank-1946147639.html
Raiffeisenbank не видит рисков для доступа к финрынку США, заявил источник
Raiffeisenbank не видит рисков для доступа к финрынку США, заявил источник - РИА Новости, 15.05.2024
Raiffeisenbank не видит рисков для доступа к финрынку США, заявил источник
Австрийский Raiffeisenbank не видит угрозы своему доступу к финансовому рынку США, продолжает диалог с американским минфином о бизнесе в РФ, заявили РИА Новости РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:38
2024-05-15T15:16
экономика
сша
россия
райффайзенбанк
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Австрийский Raiffeisenbank не видит угрозы своему доступу к финансовому рынку США, продолжает диалог с американским минфином о бизнесе в РФ, заявили РИА Новости в банке. Ранее в среду агентство Рейтер сообщило, что минфин США предупредил австрийский банк о возможном ограничении доступа к финансовой системе страны из-за сделок с Россией. "RBI не видит риска для своего доступа к финансовой системе США. Письмо, цитируемое Рейтер, было последним в продолжающемся и регулярном обмене информацией с министерством финансов США по поводу бизнеса RBI в России, и этот диалог продолжается даже после объявления о выходе из сделки Strabag", - заявили в банке. В России у австрийского Raiffeisen Bank International AG с 1996 года работает дочерний Райффайзенбанк. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего Райффайзенбанка, в том числе выход из капитала. В январе текущего года глава группы заявлял, что RBI считает продажу Райффайзенбанка более вероятным сценарием, чем выделение этой своей российской "дочки" в отдельную структуру.
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экономика, сша, россия, райффайзенбанк, raiffeisen bank international
Экономика, США, Россия, Райффайзенбанк, Raiffeisen Bank International
Raiffeisenbank не видит рисков для доступа к финрынку США, заявил источник

Австрийский Raiffeisenbank не видит рисков для доступа к финансовому рынку США

© AP Photo / Ronald ZakШтаб-квартира Raiffeisen Bank International в Вене, Австрия
Штаб-квартира Raiffeisen Bank International в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Ronald Zak
Штаб-квартира Raiffeisen Bank International в Вене, Австрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Австрийский Raiffeisenbank не видит угрозы своему доступу к финансовому рынку США, продолжает диалог с американским минфином о бизнесе в РФ, заявили РИА Новости в банке.
Ранее в среду агентство Рейтер сообщило, что минфин США предупредил австрийский банк о возможном ограничении доступа к финансовой системе страны из-за сделок с Россией.
"RBI не видит риска для своего доступа к финансовой системе США. Письмо, цитируемое Рейтер, было последним в продолжающемся и регулярном обмене информацией с министерством финансов США по поводу бизнеса RBI в России, и этот диалог продолжается даже после объявления о выходе из сделки Strabag", - заявили в банке.
В России у австрийского Raiffeisen Bank International AG с 1996 года работает дочерний Райффайзенбанк. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего Райффайзенбанка, в том числе выход из капитала. В январе текущего года глава группы заявлял, что RBI считает продажу Райффайзенбанка более вероятным сценарием, чем выделение этой своей российской "дочки" в отдельную структуру.
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ЭкономикаСШАРоссияРайффайзенбанкRaiffeisen Bank International
 
 
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