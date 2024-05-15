https://ria.ru/20240515/rayfayzenbank-1946147639.html

Raiffeisenbank не видит рисков для доступа к финрынку США, заявил источник

Raiffeisenbank не видит рисков для доступа к финрынку США, заявил источник - РИА Новости, 15.05.2024

Raiffeisenbank не видит рисков для доступа к финрынку США, заявил источник

Австрийский Raiffeisenbank не видит угрозы своему доступу к финансовому рынку США, продолжает диалог с американским минфином о бизнесе в РФ, заявили РИА Новости РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:38

2024-05-15T14:38

2024-05-15T15:16

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райффайзенбанк

raiffeisen bank international

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Австрийский Raiffeisenbank не видит угрозы своему доступу к финансовому рынку США, продолжает диалог с американским минфином о бизнесе в РФ, заявили РИА Новости в банке. Ранее в среду агентство Рейтер сообщило, что минфин США предупредил австрийский банк о возможном ограничении доступа к финансовой системе страны из-за сделок с Россией. "RBI не видит риска для своего доступа к финансовой системе США. Письмо, цитируемое Рейтер, было последним в продолжающемся и регулярном обмене информацией с министерством финансов США по поводу бизнеса RBI в России, и этот диалог продолжается даже после объявления о выходе из сделки Strabag", - заявили в банке. В России у австрийского Raiffeisen Bank International AG с 1996 года работает дочерний Райффайзенбанк. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего Райффайзенбанка, в том числе выход из капитала. В январе текущего года глава группы заявлял, что RBI считает продажу Райффайзенбанка более вероятным сценарием, чем выделение этой своей российской "дочки" в отдельную структуру.

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экономика, сша, россия, райффайзенбанк, raiffeisen bank international