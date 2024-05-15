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Михаил Евраев рассказал о планах по расселению аварийного фонда - РИА Новости, 15.05.2024
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Ярославская область
 
19:32 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/rasselenie-1946258397.html
Михаил Евраев рассказал о планах по расселению аварийного фонда
Михаил Евраев рассказал о планах по расселению аварийного фонда - РИА Новости, 15.05.2024
Михаил Евраев рассказал о планах по расселению аварийного фонда
Расселение жителей аварийного жилья проведут в 2024-2025 годах в 13 муниципальных образованиях Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:32
2024-05-15T19:32
ярославская область
жилье
ярославская область
ярославль
рыбинск
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Расселение жителей аварийного жилья проведут в 2024-2025 годах в 13 муниципальных образованиях Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В 2024–2025 годах расселение аварийных домов запланировано в Ярославле, Рыбинске, Данилове, Ростове, Пошехонье, Пречистом, Угличе, Борисоглебском, а также в сельских поселениях Вощажниковском, Дмитриевском, Пречистенском, Кукобойском и Волжском", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона. По словам губернатора, на эти цели регион получит от Фонда развития территорий 499 миллионов рублей, заявка одобрена. "В качестве софинансирования на реализацию программы правительство области в этом году направит 27 миллионов рублей. Будут приобретены квартиры в новостройках и на вторичном рынке, остальным предоставят выкупную стоимость", - сказал Евраев. Глава региона подчеркнул, что правительство области продолжит работу по привлечению дополнительных федеральных средств на расселение граждан. Данная работа ведется в рамках реализуемого в регионе правительством области национального проекта "Жилье и городская среда". По информации областного правительства, с 2019 года в регионе уже расселено 80,7 тысячи квадратных метров жилья, условия жизни улучшили 4549 человек.
https://ria.ru/20231019/reabiltatsiya-1903948177.html
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жилье, ярославская область, ярославль, рыбинск, михаил евраев
Ярославская область, Жилье, Ярославская область, Ярославль, Рыбинск, Михаил Евраев

Михаил Евраев рассказал о планах по расселению аварийного фонда

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Расселение жителей аварийного жилья проведут в 2024-2025 годах в 13 муниципальных образованиях Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В 2024–2025 годах расселение аварийных домов запланировано в Ярославле, Рыбинске, Данилове, Ростове, Пошехонье, Пречистом, Угличе, Борисоглебском, а также в сельских поселениях Вощажниковском, Дмитриевском, Пречистенском, Кукобойском и Волжском", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
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По словам губернатора, на эти цели регион получит от Фонда развития территорий 499 миллионов рублей, заявка одобрена.
«
"В качестве софинансирования на реализацию программы правительство области в этом году направит 27 миллионов рублей. Будут приобретены квартиры в новостройках и на вторичном рынке, остальным предоставят выкупную стоимость", - сказал Евраев.
Глава региона подчеркнул, что правительство области продолжит работу по привлечению дополнительных федеральных средств на расселение граждан. Данная работа ведется в рамках реализуемого в регионе правительством области национального проекта "Жилье и городская среда".
По информации областного правительства, с 2019 года в регионе уже расселено 80,7 тысячи квадратных метров жилья, условия жизни улучшили 4549 человек.
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Ярославская областьЖильеЯрославская областьЯрославльРыбинскМихаил Евраев
 
 
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