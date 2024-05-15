https://ria.ru/20240515/pvo-1946287367.html
В Севастополе сработали системы ПВО
В Севастополе сработали системы ПВО - РИА Новости, 15.05.2024
В Севастополе сработали системы ПВО
В Севастополе срабоатала ПВО, объявлена воздушная тревога, сообщается в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T22:57
2024-05-15T22:57
2024-05-15T23:38
севастополь
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7114af93f283ff0242d6402525b6c10e.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Севастополе срабоатала ПВО, объявлена воздушная тревога, сообщается в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева."В Севастополе работает ПВО. Сбито уже несколько воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", — говорится в публикации.Позднее в отдельном посте Развозжаев предупредил жителей города о воздушной тревоге. Через девятнадцать минут ее отменили.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946276732.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_78683cc1ab8c769a46622f20bf7bad56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Происшествия
В Севастополе сработали системы ПВО
Развожаев: ПВО сбила несколько воздушных целей над Севастополем