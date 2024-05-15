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В Севастополе сработали системы ПВО - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:57 15.05.2024 (обновлено: 23:38 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/pvo-1946287367.html
В Севастополе сработали системы ПВО
В Севастополе сработали системы ПВО - РИА Новости, 15.05.2024
В Севастополе сработали системы ПВО
В Севастополе срабоатала ПВО, объявлена воздушная тревога, сообщается в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T22:57
2024-05-15T23:38
севастополь
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
происшествия
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Севастополе срабоатала ПВО, объявлена воздушная тревога, сообщается в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева."В Севастополе работает ПВО. Сбито уже несколько воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", — говорится в публикации.Позднее в отдельном посте Развозжаев предупредил жителей города о воздушной тревоге. Через девятнадцать минут ее отменили.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946276732.html
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севастополь, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Происшествия
В Севастополе сработали системы ПВО

Развожаев: ПВО сбила несколько воздушных целей над Севастополем

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Севастополе срабоатала ПВО, объявлена воздушная тревога, сообщается в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева.
"В Севастополе работает ПВО. Сбито уже несколько воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", — говорится в публикации.
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Позднее в отдельном посте Развозжаев предупредил жителей города о воздушной тревоге. Через девятнадцать минут ее отменили.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевПроисшествия
 
 
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