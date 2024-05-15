https://ria.ru/20240515/pvo-1946287367.html

В Севастополе сработали системы ПВО

В Севастополе сработали системы ПВО - РИА Новости, 15.05.2024

В Севастополе сработали системы ПВО

В Севастополе срабоатала ПВО, объявлена воздушная тревога, сообщается в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T22:57

2024-05-15T22:57

2024-05-15T23:38

севастополь

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

происшествия

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Севастополе срабоатала ПВО, объявлена воздушная тревога, сообщается в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева."В Севастополе работает ПВО. Сбито уже несколько воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", — говорится в публикации.Позднее в отдельном посте Развозжаев предупредил жителей города о воздушной тревоге. Через девятнадцать минут ее отменили.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

https://ria.ru/20240515/ukraina-1946276732.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, происшествия