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На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 15.05.2024
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
Система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T21:06
2024-05-15T21:06
2024-05-15T21:12
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происшествия
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белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.Также отмечается, что в селе Петровка Белгородского района в результате работы ПВО по воздушным целям ВСУ различные повреждения выявлены в трех частных жилых домах.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду