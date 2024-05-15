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На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:06 15.05.2024 (обновлено: 21:12 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/pvo-1946275354.html
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 15.05.2024
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
Система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T21:06
2024-05-15T21:12
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.Также отмечается, что в селе Петровка Белгородского района в результате работы ПВО по воздушным целям ВСУ различные повреждения выявлены в трех частных жилых домах.
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белгород
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
Также отмечается, что в селе Петровка Белгородского района в результате работы ПВО по воздушным целям ВСУ различные повреждения выявлены в трех частных жилых домах.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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