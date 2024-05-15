https://ria.ru/20240515/pvo-1946275354.html

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 15.05.2024

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

Система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T21:06

2024-05-15T21:06

2024-05-15T21:12

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.Также отмечается, что в селе Петровка Белгородского района в результате работы ПВО по воздушным целям ВСУ различные повреждения выявлены в трех частных жилых домах.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

белгород

белгородский район

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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины