https://ria.ru/20240515/pvo-1946096094.html

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 15.05.2024

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:02

2024-05-15T12:02

2024-05-15T12:28

специальная военная операция на украине

белгородская область

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вооруженные силы украины

украина

безопасность

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Около 11.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240515/ukraina-1946076076.html

белгородская область

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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, украина, безопасность