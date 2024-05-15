https://ria.ru/20240515/putin-1946198001.html
Путин призвал приложить все усилия, чтобы у военных было все необходимое
Путин призвал приложить все усилия, чтобы у военных было все необходимое - РИА Новости, 15.05.2024
Путин призвал приложить все усилия, чтобы у военных было все необходимое
Российские военные работают хорошо и успешно, улучшают свое положение, у них должно быть все необходимое, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:50
2024-05-15T16:50
2024-05-15T16:50
россия
владимир путин
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские военные работают хорошо и успешно, улучшают свое положение, у них должно быть все необходимое, сказал президент РФ Владимир Путин. "Ребята воюют, воюют хорошо, успешно, на всем протяжении линии фронта улучшают свое положение, ежедневно это происходит. Мы должны сделать все, что от нас зависит для того, чтобы у них было все необходимое для дальнейшего решения стоящих перед ними задач", - сказал он на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.
https://ria.ru/20240515/putin-1946197358.html
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россия, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Россия, Владимир Путин, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин призвал приложить все усилия, чтобы у военных было все необходимое
Путин: военные работают хорошо, у них должно быть все необходимое