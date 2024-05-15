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Шойгу знает потребности вооруженных сил, заявил Путин - РИА Новости, 15.05.2024
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16:35 15.05.2024 (обновлено: 16:44 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/putin-1946192458.html
Шойгу знает потребности вооруженных сил, заявил Путин
Шойгу знает потребности вооруженных сил, заявил Путин - РИА Новости, 15.05.2024
Шойгу знает потребности вооруженных сил, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что назначенный секретарем Совбеза РФ Сергей Шойгу, как никто другой, знает потребности Вооруженных сил РФ. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:35
2024-05-15T16:44
владимир путин
сергей шойгу
россия
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что назначенный секретарем Совбеза РФ Сергей Шойгу, как никто другой, знает потребности Вооруженных сил РФ."Сергей Кужугетович Шойгу, как никто другой, знает потребности Вооруженных сил", - заявил Путин в ходе совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.
https://ria.ru/20240515/putin-1946191688.html
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владимир путин, сергей шойгу, россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Шойгу знает потребности вооруженных сил, заявил Путин

Путин: Шойгу, как никто другой, знает потребности вооруженных сил

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что назначенный секретарем Совбеза РФ Сергей Шойгу, как никто другой, знает потребности Вооруженных сил РФ.
"Сергей Кужугетович Шойгу, как никто другой, знает потребности Вооруженных сил", - заявил Путин в ходе совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Путин: Россия готова осваивать новейшие средства вооруженной борьбы
Вчера, 16:33
 
Владимир ПутинСергей ШойгуРоссияОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
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