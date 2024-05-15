https://ria.ru/20240515/putin-1946192458.html

Шойгу знает потребности вооруженных сил, заявил Путин

Шойгу знает потребности вооруженных сил, заявил Путин - РИА Новости, 15.05.2024

Шойгу знает потребности вооруженных сил, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что назначенный секретарем Совбеза РФ Сергей Шойгу, как никто другой, знает потребности Вооруженных сил РФ. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:35

2024-05-15T16:35

2024-05-15T16:44

владимир путин

сергей шойгу

россия

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что назначенный секретарем Совбеза РФ Сергей Шойгу, как никто другой, знает потребности Вооруженных сил РФ."Сергей Кужугетович Шойгу, как никто другой, знает потребности Вооруженных сил", - заявил Путин в ходе совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.

https://ria.ru/20240515/putin-1946191688.html

россия

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2024

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владимир путин, сергей шойгу, россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)