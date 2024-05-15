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Путин: Россия готова осваивать новейшие средства вооруженной борьбы - РИА Новости, 15.05.2024
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16:33 15.05.2024 (обновлено: 18:07 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/putin-1946191688.html
Путин: Россия готова осваивать новейшие средства вооруженной борьбы
Путин: Россия готова осваивать новейшие средства вооруженной борьбы - РИА Новости, 15.05.2024
Путин: Россия готова осваивать новейшие средства вооруженной борьбы
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть все, чтобы быстрее осваивать новейшие средства вооруженной борьбы, быть на шаг впереди. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:33
2024-05-15T18:07
россия
владимир путин
безопасность
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть все, чтобы быстрее осваивать новейшие средства вооруженной борьбы, быть на шаг впереди.Российский президент провел в среду совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ."Сейчас, мы много раз уже говорили, кто быстрее осваивает новейшие средства вооруженной борьбы, тот и побеждает. Мы должны быть на шаг впереди. У нас для этого все есть", - сказал Путин.Глава государства отметил, что за последние годы для этого было сделано немало, нужно удвоить, утроить усилия РФ на этом направлении.
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россия, владимир путин, безопасность, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин: Россия готова осваивать новейшие средства вооруженной борьбы

Путин: у России есть все средства, чтобы быть на шаг впереди

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть все, чтобы быстрее осваивать новейшие средства вооруженной борьбы, быть на шаг впереди.
Российский президент провел в среду совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ.
"Сейчас, мы много раз уже говорили, кто быстрее осваивает новейшие средства вооруженной борьбы, тот и побеждает. Мы должны быть на шаг впереди. У нас для этого все есть", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что за последние годы для этого было сделано немало, нужно удвоить, утроить усилия РФ на этом направлении.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Шойгу знает потребности вооруженных сил, заявил Путин
Вчера, 16:35
 
РоссияВладимир ПутинБезопасностьОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
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