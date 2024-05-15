https://ria.ru/20240515/putin-1946191688.html

Путин: Россия готова осваивать новейшие средства вооруженной борьбы

Путин: Россия готова осваивать новейшие средства вооруженной борьбы - РИА Новости, 15.05.2024

Путин: Россия готова осваивать новейшие средства вооруженной борьбы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть все, чтобы быстрее осваивать новейшие средства вооруженной борьбы, быть на шаг впереди. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:33

2024-05-15T16:33

2024-05-15T18:07

россия

владимир путин

безопасность

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть все, чтобы быстрее осваивать новейшие средства вооруженной борьбы, быть на шаг впереди.Российский президент провел в среду совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ."Сейчас, мы много раз уже говорили, кто быстрее осваивает новейшие средства вооруженной борьбы, тот и побеждает. Мы должны быть на шаг впереди. У нас для этого все есть", - сказал Путин.Глава государства отметил, что за последние годы для этого было сделано немало, нужно удвоить, утроить усилия РФ на этом направлении.

https://ria.ru/20240515/putin-1946192458.html

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2024

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россия, владимир путин, безопасность, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)