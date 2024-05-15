https://ria.ru/20240515/putin-1946191688.html
Путин: Россия готова осваивать новейшие средства вооруженной борьбы
Путин: Россия готова осваивать новейшие средства вооруженной борьбы - РИА Новости, 15.05.2024
Путин: Россия готова осваивать новейшие средства вооруженной борьбы
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть все, чтобы быстрее осваивать новейшие средства вооруженной борьбы, быть на шаг впереди. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:33
2024-05-15T16:33
2024-05-15T18:07
россия
владимир путин
безопасность
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_83ab4b242813980661729317418284c7.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть все, чтобы быстрее осваивать новейшие средства вооруженной борьбы, быть на шаг впереди.Российский президент провел в среду совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ."Сейчас, мы много раз уже говорили, кто быстрее осваивает новейшие средства вооруженной борьбы, тот и побеждает. Мы должны быть на шаг впереди. У нас для этого все есть", - сказал Путин.Глава государства отметил, что за последние годы для этого было сделано немало, нужно удвоить, утроить усилия РФ на этом направлении.
https://ria.ru/20240515/putin-1946192458.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_4cf55ba19584dd9550851b09b2cd811c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин: Россия готова осваивать новейшие средства вооруженной борьбы
Путин: у России есть все средства, чтобы быть на шаг впереди
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть все, чтобы быстрее осваивать новейшие средства вооруженной борьбы, быть на шаг впереди.
Российский президент провел в среду совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ.
"Сейчас, мы много раз уже говорили, кто быстрее осваивает новейшие средства вооруженной борьбы, тот и побеждает. Мы должны быть на шаг впереди. У нас для этого все есть", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что за последние годы для этого было сделано немало, нужно удвоить, утроить усилия РФ на этом направлении.