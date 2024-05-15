https://ria.ru/20240515/putin-1946186879.html

Путин призвал не допустить перекосов в экономике и промышленности

Путин призвал не допустить перекосов в экономике и промышленности - РИА Новости, 15.05.2024

Путин призвал не допустить перекосов в экономике и промышленности

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса заявил, что нельзя допустить никаких перекосов в... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:24

2024-05-15T16:24

2024-05-15T16:45

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса заявил, что нельзя допустить никаких перекосов в экономике и промышленности."Мы ни в коем случае не должны допустить никаких перекосов в экономике и в промышленности", - сказал Путин, говоря о достижении целей национального развития в период проведения спецоперации.

https://ria.ru/20240419/sanktsii-1941100299.html

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владимир путин, экономика, россия