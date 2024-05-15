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Путин призвал не допустить перекосов в экономике и промышленности - РИА Новости, 15.05.2024
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16:24 15.05.2024 (обновлено: 16:45 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/putin-1946186879.html
Путин призвал не допустить перекосов в экономике и промышленности
Путин призвал не допустить перекосов в экономике и промышленности - РИА Новости, 15.05.2024
Путин призвал не допустить перекосов в экономике и промышленности
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса заявил, что нельзя допустить никаких перекосов в... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:24
2024-05-15T16:45
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса заявил, что нельзя допустить никаких перекосов в экономике и промышленности."Мы ни в коем случае не должны допустить никаких перекосов в экономике и в промышленности", - сказал Путин, говоря о достижении целей национального развития в период проведения спецоперации.
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин призвал не допустить перекосов в экономике и промышленности

Путин призвал ни в коем случае не допустить перекосов в экономике

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса заявил, что нельзя допустить никаких перекосов в экономике и промышленности.
"Мы ни в коем случае не должны допустить никаких перекосов в экономике и в промышленности", - сказал Путин, говоря о достижении целей национального развития в период проведения спецоперации.
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