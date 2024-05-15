https://ria.ru/20240515/putin-1946173006.html

Путин выразил уверенность в решении поставленных в войсках задач

Путин выразил уверенность в решении поставленных в войсках задач - РИА Новости, 15.05.2024

Путин выразил уверенность в решении поставленных в войсках задач

Многое нужно еще сделать в войсках, но быстрая реакция на изменения времени вселяет уверенность, что задачи будут решены, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:48

2024-05-15T15:48

2024-05-15T15:48

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Многое нужно еще сделать в войсках, но быстрая реакция на изменения времени вселяет уверенность, что задачи будут решены, заявил президент России Владимир Путин. "Да, мы все понимаем, что многое еще нужно сделать. Многие вещи не были понятны до начала боевых действий ни нам, ни всем тем, кто так или иначе в мире имеет дело со строительством своих вооруженных сил, это очевидно. Но то, как быстро мы реагируем на требования времени, это вселяет в нас уверенность в том, что мы все задачи подобного рода безусловно решим", - заявил Путин на встрече с командующими войсками военных округов.

https://ria.ru/20240515/putin-1946166258.html

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россия, владимир путин, безопасность