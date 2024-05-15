https://ria.ru/20240515/putin-1946167653.html

Путин попросил командующих войсками округов доложить о текущей ситуации

Путин попросил командующих войсками округов доложить о текущей ситуации - РИА Новости, 15.05.2024

Путин попросил командующих войсками округов доложить о текущей ситуации

Президент РФ Владимир Путин попросил командующих войсками военных округов доложить ему о текущей ситуации на линии боевого соприкосновения по каждому... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:36

2024-05-15T15:36

2024-05-15T15:45

владимир путин

россия

андрей белоусов

сергей шойгу

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил командующих войсками военных округов доложить ему о текущей ситуации на линии боевого соприкосновения по каждому направлению работы.Путин в среду провел встречу с командующими войсками военных округов в Кремле. Во встрече также приняли участие новый министр обороны Андрей Белоусов и бывший глава военного ведомства, новый секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу."Я просил... организовать нашу встречу таким образом, чтобы мы могли поговорить и о текущей ситуации на линии боевого соприкосновения. Мы делаем это ежедневно с руководством министерства обороны и с начальником Генштаба, но мне хотелось послушать вас. Я в целом понимаю, что и как происходит, но одно делать слушать это по докладам НГШ и министра, другое дело – поговорить с вами напрямую. Мы с вами не так часто, но в целом регулярно встречаемся, и, мне кажется, настало время поговорить об этом подробнее по каждому направлению боевой работы", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240515/putin-1946164698.html

россия

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владимир путин, россия, андрей белоусов, сергей шойгу