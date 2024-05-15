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Российские войска улучшают положение каждый день, заявил Путин - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 15.05.2024 (обновлено: 15:42 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/putin-1946162113.html
Российские войска улучшают положение каждый день, заявил Путин
Российские войска улучшают положение каждый день, заявил Путин - РИА Новости, 15.05.2024
Российские войска улучшают положение каждый день, заявил Путин
Президент России Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов заявил, что российские войска по всем направлениям каждый день улучшают свое... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:25
2024-05-15T15:42
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов заявил, что российские войска по всем направлениям каждый день улучшают свое положение."Не только по результатам прошлого года, были отражены все контратаки противника, но и начиная с этого года наши войска по всем направлениям постоянно, каждый день улучшают свое положение", - сказал президент.
https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html
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владимир путин, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Безопасность
Российские войска улучшают положение каждый день, заявил Путин

Путин: российские войска ежедневно улучшают положение по всем направлениям

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов заявил, что российские войска по всем направлениям каждый день улучшают свое положение.
"Не только по результатам прошлого года, были отражены все контратаки противника, но и начиная с этого года наши войска по всем направлениям постоянно, каждый день улучшают свое положение", - сказал президент.
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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