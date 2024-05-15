https://ria.ru/20240515/putin-1946162113.html

Российские войска улучшают положение каждый день, заявил Путин

Российские войска улучшают положение каждый день, заявил Путин - РИА Новости, 15.05.2024

Российские войска улучшают положение каждый день, заявил Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов заявил, что российские войска по всем направлениям каждый день улучшают свое... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:25

2024-05-15T15:25

2024-05-15T15:42

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов заявил, что российские войска по всем направлениям каждый день улучшают свое положение."Не только по результатам прошлого года, были отражены все контратаки противника, но и начиная с этого года наши войска по всем направлениям постоянно, каждый день улучшают свое положение", - сказал президент.

https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html

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владимир путин, россия, безопасность