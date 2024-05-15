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Путин рассказал, чем определяются отношения с Китаем - РИА Новости, 15.05.2024
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02:02 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/putin-1946032580.html
Путин рассказал, чем определяются отношения с Китаем
Путин рассказал, чем определяются отношения с Китаем - РИА Новости, 15.05.2024
Путин рассказал, чем определяются отношения с Китаем
Президент России Владимир Путин заявил, что будущее отношений РФ и Китая определяет их общее желание построить справедливый миропорядок, стремление к развитию и РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T02:02
2024-05-15T02:02
в мире
россия
китай
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что будущее отношений РФ и Китая определяет их общее желание построить справедливый миропорядок, стремление к развитию и процветанию. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству "Синьхуа" опубликован на сайте Кремля. "Речь идет о совместных усилиях по укреплению суверенитета, защите территориальной целостности и безопасности. А в более широком плане - о содействии развитию и процветанию России и Китая за счет наращивания равноправного, взаимовыгодного сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере, об укреплении внешнеполитической координации в интересах построения справедливого многополярного мироустройства. Все это предопределяет успешное будущее нашего всеобъемлющего и стратегического партнерства в новую эпоху", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231016/otnosheniya-1902974407.html
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в мире, россия, китай, владимир путин
В мире, Россия, Китай, Владимир Путин
Путин рассказал, чем определяются отношения с Китаем

Путин: отношения РФ и КНР определяются желанием строить справедливый миропорядок

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что будущее отношений РФ и Китая определяет их общее желание построить справедливый миропорядок, стремление к развитию и процветанию.
Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству "Синьхуа" опубликован на сайте Кремля.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Путин рассказал, сколько складывались отношения России и Китая
16 октября 2023, 07:24
"Речь идет о совместных усилиях по укреплению суверенитета, защите территориальной целостности и безопасности. А в более широком плане - о содействии развитию и процветанию России и Китая за счет наращивания равноправного, взаимовыгодного сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере, об укреплении внешнеполитической координации в интересах построения справедливого многополярного мироустройства. Все это предопределяет успешное будущее нашего всеобъемлющего и стратегического партнерства в новую эпоху", - сказал Путин.
 
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