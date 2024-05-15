https://ria.ru/20240515/putin-1946032468.html
Путин заявил о выборе в пользу равноправных экономических связей с Китаем
Путин заявил о выборе в пользу равноправных экономических связей с Китаем - РИА Новости, 15.05.2024
Путин заявил о выборе в пользу равноправных экономических связей с Китаем
Россия и КНР давно сделали выбор в пользу равноправных и взаимовыгодных экономических связей, развивают сотрудничество в энергетике, заявил президент России... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T02:00
2024-05-15T02:00
2024-05-15T02:00
россия
китай
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия и КНР давно сделали выбор в пользу равноправных и взаимовыгодных экономических связей, развивают сотрудничество в энергетике, заявил президент России Владимир Путин. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Наши страны давно сделали осознанный выбор в пользу равноправных и взаимовыгодных экономических связей. Мы системно и последовательно развиваем стратегическое сотрудничество в энергетике, где ведётся работа над новыми масштабными проектами", - заявил российский лидер.
https://ria.ru/20240515/ekonomika-1946031783.html
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россия, китай, владимир путин
Россия, Китай, Владимир Путин
Путин заявил о выборе в пользу равноправных экономических связей с Китаем
Путин: РФ и КНР давно выбрали равноправные и взаимовыгодные экономические связи