https://ria.ru/20240515/putin-1946032468.html

Путин заявил о выборе в пользу равноправных экономических связей с Китаем

Путин заявил о выборе в пользу равноправных экономических связей с Китаем - РИА Новости, 15.05.2024

Путин заявил о выборе в пользу равноправных экономических связей с Китаем

Россия и КНР давно сделали выбор в пользу равноправных и взаимовыгодных экономических связей, развивают сотрудничество в энергетике, заявил президент России... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T02:00

2024-05-15T02:00

2024-05-15T02:00

россия

китай

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия и КНР давно сделали выбор в пользу равноправных и взаимовыгодных экономических связей, развивают сотрудничество в энергетике, заявил президент России Владимир Путин. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Наши страны давно сделали осознанный выбор в пользу равноправных и взаимовыгодных экономических связей. Мы системно и последовательно развиваем стратегическое сотрудничество в энергетике, где ведётся работа над новыми масштабными проектами", - заявил российский лидер.

https://ria.ru/20240515/ekonomika-1946031783.html

россия

китай

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россия, китай, владимир путин