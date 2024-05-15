https://ria.ru/20240515/putin-1946032193.html

Путин рассказал о планах БРИКС во время председательства России

Путин рассказал о планах БРИКС во время председательства России - РИА Новости, 15.05.2024

Путин рассказал о планах БРИКС во время председательства России

Президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС во время председательства РФ обсудят наращивание взаимодействия в финансах, энергетике, биотехнологиях... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:57

2024-05-15T01:57

2024-05-15T01:57

россия

китай

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС во время председательства РФ обсудят наращивание взаимодействия в финансах, энергетике, биотехнологиях и космосе. Текст интервью президента России Владимира Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Председательство России в БРИКС набрало уверенный темп. Развёрнута полномасштабная работа по всем трём магистральным направлениям сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные контакты", - сказал российский лидер.

https://ria.ru/20231016/briks-1902972931.html

россия

китай

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россия, китай, владимир путин, брикс