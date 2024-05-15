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Путин рассказал о планах БРИКС во время председательства России - РИА Новости, 15.05.2024
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01:57 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/putin-1946032193.html
Путин рассказал о планах БРИКС во время председательства России
Путин рассказал о планах БРИКС во время председательства России - РИА Новости, 15.05.2024
Путин рассказал о планах БРИКС во время председательства России
Президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС во время председательства РФ обсудят наращивание взаимодействия в финансах, энергетике, биотехнологиях... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:57
2024-05-15T01:57
россия
китай
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС во время председательства РФ обсудят наращивание взаимодействия в финансах, энергетике, биотехнологиях и космосе. Текст интервью президента России Владимира Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Председательство России в БРИКС набрало уверенный темп. Развёрнута полномасштабная работа по всем трём магистральным направлениям сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные контакты", - сказал российский лидер.
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россия, китай, владимир путин, брикс
Россия, Китай, Владимир Путин, БРИКС
Путин рассказал о планах БРИКС во время председательства России

Путин: БРИКС при председательстве РФ обсудят укрепление связей в финансах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС во время председательства РФ обсудят наращивание взаимодействия в финансах, энергетике, биотехнологиях и космосе.
Текст интервью президента России Владимира Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля.
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Путин оценил рост потенциала стран БРИКС
16 октября 2023, 07:12
"Председательство России в БРИКС набрало уверенный темп. Развёрнута полномасштабная работа по всем трём магистральным направлениям сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные контакты", - сказал российский лидер.
 
РоссияКитайВладимир ПутинБРИКС
 
 
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