https://ria.ru/20240515/putin-1946030438.html

Путин объяснил, почему посетит Китай первым после инаугурации

Путин объяснил, почему посетит Китай первым после инаугурации - РИА Новости, 15.05.2024

Путин объяснил, почему посетит Китай первым после инаугурации

Президент России Владимир Путин заявил, что Китай стал первой страной, которую он посетит после инаугурации, из-за беспрецедентно высокого уровня... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:45

2024-05-15T01:45

2024-05-15T01:45

владимир путин

китай

россия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Китай стал первой страной, которую он посетит после инаугурации, из-за беспрецедентно высокого уровня стратегического партнерства. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность Президента Российской Федерации", - заявил российский лидер.

https://ria.ru/20240515/putin-1946030265.html

китай

россия

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владимир путин, китай, россия