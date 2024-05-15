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Путин объяснил, почему посетит Китай первым после инаугурации - РИА Новости, 15.05.2024
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01:45 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/putin-1946030438.html
Путин объяснил, почему посетит Китай первым после инаугурации
Путин объяснил, почему посетит Китай первым после инаугурации - РИА Новости, 15.05.2024
Путин объяснил, почему посетит Китай первым после инаугурации
Президент России Владимир Путин заявил, что Китай стал первой страной, которую он посетит после инаугурации, из-за беспрецедентно высокого уровня... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:45
2024-05-15T01:45
владимир путин
китай
россия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Китай стал первой страной, которую он посетит после инаугурации, из-за беспрецедентно высокого уровня стратегического партнерства. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность Президента Российской Федерации", - заявил российский лидер.
https://ria.ru/20240515/putin-1946030265.html
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владимир путин, китай, россия
Владимир Путин, Китай, Россия
Путин объяснил, почему посетит Китай первым после инаугурации

Путин: КНР стала первой для визита после инаугурации из-за уровня партнерства

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Китай стал первой страной, которую он посетит после инаугурации, из-за беспрецедентно высокого уровня стратегического партнерства.
Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Россия открыта для работы с партнерами во всем мире, заявил Путин
01:40
"Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность Президента Российской Федерации", - заявил российский лидер.
 
Владимир ПутинКитайРоссия
 
 
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