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Урегулирование конфликта на Украине должно быть справедливым, отметил Путин - РИА Новости, 15.05.2024
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01:35 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/putin-1946029630.html
Урегулирование конфликта на Украине должно быть справедливым, отметил Путин
Урегулирование конфликта на Украине должно быть справедливым, отметил Путин - РИА Новости, 15.05.2024
Урегулирование конфликта на Украине должно быть справедливым, отметил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ хочет всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования конфликта на Украине мирными средствами. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:35
2024-05-15T01:35
в мире
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ хочет всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования конфликта на Украине мирными средствами. Текст интервью президента России Владимира Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлечённых в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы. Вкупе с серьёзным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России. Причём это должны быть надёжные гарантии", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, украина, китай, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Китай, Владимир Путин
Урегулирование конфликта на Украине должно быть справедливым, отметил Путин

Путин: РФ хочет справедливого решения конфликта на Украине мирными средствами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ хочет всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования конфликта на Украине мирными средствами.
Текст интервью президента России Владимира Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Запад пытается "наказать" Россию, заявил Путин
01:31
"Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлечённых в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы. Вкупе с серьёзным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России. Причём это должны быть надёжные гарантии", - говорится в сообщении.
 
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