https://ria.ru/20240515/putin-1946029630.html

Урегулирование конфликта на Украине должно быть справедливым, отметил Путин

Урегулирование конфликта на Украине должно быть справедливым, отметил Путин - РИА Новости, 15.05.2024

Урегулирование конфликта на Украине должно быть справедливым, отметил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ хочет всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования конфликта на Украине мирными средствами. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:35

2024-05-15T01:35

2024-05-15T01:35

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ хочет всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования конфликта на Украине мирными средствами. Текст интервью президента России Владимира Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлечённых в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы. Вкупе с серьёзным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России. Причём это должны быть надёжные гарантии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240515/izolyatsiya-1946029232.html

россия

украина

китай

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в мире, россия, украина, китай, владимир путин