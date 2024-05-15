https://ria.ru/20240515/putin-1946029486.html

Путин заявил о наличии консолидированной воли народа для решения задач

Путин заявил о наличии консолидированной воли народа для решения задач - РИА Новости, 15.05.2024

Путин заявил о наличии консолидированной воли народа для решения задач

Президент России Владимир Путин заявил, что у России есть консолидированная воля народа, ресурсы и возможности для решения обозначенных в послании задач. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:33

2024-05-15T01:33

2024-05-15T01:33

россия

китай

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России есть консолидированная воля народа, ресурсы и возможности для решения обозначенных в послании задач. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Поставленные в послании задачи по развитию всех регионов страны, экономики, социальной сферы, по решению демографических проблем, повышению рождаемости, поддержке семей с детьми, борьбе с бедностью и неравенством носят объективный, фундаментальный характер. Мы осознаём их масштаб и понимаем, как их решить. И для этого у нас есть консолидированная воля народа, необходимые ресурсы и возможности, богатый опыт взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества", - сказал президент.

https://ria.ru/20240515/putin-1946026800.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, китай, владимир путин