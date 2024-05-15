https://ria.ru/20240515/putin-1946029486.html
Путин заявил о наличии консолидированной воли народа для решения задач
Путин заявил о наличии консолидированной воли народа для решения задач - РИА Новости, 15.05.2024
Путин заявил о наличии консолидированной воли народа для решения задач
Президент России Владимир Путин заявил, что у России есть консолидированная воля народа, ресурсы и возможности для решения обозначенных в послании задач. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:33
2024-05-15T01:33
2024-05-15T01:33
россия
китай
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России есть консолидированная воля народа, ресурсы и возможности для решения обозначенных в послании задач. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Поставленные в послании задачи по развитию всех регионов страны, экономики, социальной сферы, по решению демографических проблем, повышению рождаемости, поддержке семей с детьми, борьбе с бедностью и неравенством носят объективный, фундаментальный характер. Мы осознаём их масштаб и понимаем, как их решить. И для этого у нас есть консолидированная воля народа, необходимые ресурсы и возможности, богатый опыт взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества", - сказал президент.
https://ria.ru/20240515/putin-1946026800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин
Россия, Китай, Владимир Путин
Путин заявил о наличии консолидированной воли народа для решения задач
Путин заявил, что у России есть консолидированная воля народа для решения задач