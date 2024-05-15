https://ria.ru/20240515/putin-1946028143.html

Россия ставит задачу войти в четверку крупнейших экономик, сообщил Путин

Россия ставит задачу войти в четверку крупнейших экономик, сообщил Путин - РИА Новости, 15.05.2024

Россия ставит задачу войти в четверку крупнейших экономик, сообщил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ ставит задачу войти в четвёрку крупнейших экономик планеты, первоочередное значение имеет качество и... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:23

2024-05-15T01:23

2024-05-15T01:23

россия

китай

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ ставит задачу войти в четвёрку крупнейших экономик планеты, первоочередное значение имеет качество и эффективность развития всех сфер, рост благосостояния граждан России. Текст интервью президента России Владимира Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Сегодня Россия входит в пятёрку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Теперь мы ставим задачу войти в четвёрку крупнейших экономик планеты. При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240514/reshetnikov-1945855048.html

россия

китай

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россия, китай, владимир путин