https://ria.ru/20240515/putin-1946028143.html
Россия ставит задачу войти в четверку крупнейших экономик, сообщил Путин
Россия ставит задачу войти в четверку крупнейших экономик, сообщил Путин - РИА Новости, 15.05.2024
Россия ставит задачу войти в четверку крупнейших экономик, сообщил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ ставит задачу войти в четвёрку крупнейших экономик планеты, первоочередное значение имеет качество и... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:23
2024-05-15T01:23
2024-05-15T01:23
россия
китай
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ ставит задачу войти в четвёрку крупнейших экономик планеты, первоочередное значение имеет качество и эффективность развития всех сфер, рост благосостояния граждан России. Текст интервью президента России Владимира Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Сегодня Россия входит в пятёрку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Теперь мы ставим задачу войти в четвёрку крупнейших экономик планеты. При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан", - говорится в сообщении.
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россия, китай, владимир путин
Россия, Китай, Владимир Путин
Россия ставит задачу войти в четверку крупнейших экономик, сообщил Путин
Путин: Россия ставит задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты