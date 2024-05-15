https://ria.ru/20240515/putin-1946027697.html

Путин назвал каждую встречу с Си Цзиньпином обменом мнениями

Путин назвал каждую встречу с Си Цзиньпином обменом мнениями - РИА Новости, 15.05.2024

Путин назвал каждую встречу с Си Цзиньпином обменом мнениями

Президент России Владимир Путин заявил, что каждая его встреча с Си Цзиньпином - это обмен мнениями по актуальным вопросам, у лидера КНР открытый и деловой... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:20

2024-05-15T01:20

2024-05-15T01:20

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

в мире

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что каждая его встреча с Си Цзиньпином - это обмен мнениями по актуальным вопросам, у лидера КНР открытый и деловой стиль общения. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "У него (Си Цзиньпина - ред.) уважительный, доброжелательный, открытый и одновременно деловой стиль общения. Каждая наша встреча - это не только общение давних друзей, что тоже важно, как для каждого человека, но и плодотворный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", - сказал президент.

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китай

россия

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Алексей Калабанов

китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, в мире