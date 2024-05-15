Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал каждую встречу с Си Цзиньпином обменом мнениями - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:20 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/putin-1946027697.html
Путин назвал каждую встречу с Си Цзиньпином обменом мнениями
Путин назвал каждую встречу с Си Цзиньпином обменом мнениями - РИА Новости, 15.05.2024
Путин назвал каждую встречу с Си Цзиньпином обменом мнениями
Президент России Владимир Путин заявил, что каждая его встреча с Си Цзиньпином - это обмен мнениями по актуальным вопросам, у лидера КНР открытый и деловой... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:20
2024-05-15T01:20
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903504220_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_60bebdc7d679b951bb39c0c8aad2ebe1.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что каждая его встреча с Си Цзиньпином - это обмен мнениями по актуальным вопросам, у лидера КНР открытый и деловой стиль общения. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "У него (Си Цзиньпина - ред.) уважительный, доброжелательный, открытый и одновременно деловой стиль общения. Каждая наша встреча - это не только общение давних друзей, что тоже важно, как для каждого человека, но и плодотворный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", - сказал президент.
https://ria.ru/20240515/tovarooborot-1946027425.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903504220_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_bcca48ef98c1798ed53fd747319595bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Путин назвал каждую встречу с Си Цзиньпином обменом мнениями

Путин назвал встречи с Си Цзиньпином обменом мнениями по актуальным вопросам

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что каждая его встреча с Си Цзиньпином - это обмен мнениями по актуальным вопросам, у лидера КНР открытый и деловой стиль общения.
Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля.
"У него (Си Цзиньпина - ред.) уважительный, доброжелательный, открытый и одновременно деловой стиль общения. Каждая наша встреча - это не только общение давних друзей, что тоже важно, как для каждого человека, но и плодотворный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", - сказал президент.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Россия и Китай удвоили товарооборот за последние пять лет, заявил Путин
01:16
 
КитайРоссияВладимир ПутинСи ЦзиньпинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала