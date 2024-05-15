https://ria.ru/20240515/putin-1946027697.html
Путин назвал каждую встречу с Си Цзиньпином обменом мнениями
Путин назвал каждую встречу с Си Цзиньпином обменом мнениями - РИА Новости, 15.05.2024
Путин назвал каждую встречу с Си Цзиньпином обменом мнениями
Президент России Владимир Путин заявил, что каждая его встреча с Си Цзиньпином - это обмен мнениями по актуальным вопросам, у лидера КНР открытый и деловой... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:20
2024-05-15T01:20
2024-05-15T01:20
китай
россия
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си цзиньпин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что каждая его встреча с Си Цзиньпином - это обмен мнениями по актуальным вопросам, у лидера КНР открытый и деловой стиль общения. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "У него (Си Цзиньпина - ред.) уважительный, доброжелательный, открытый и одновременно деловой стиль общения. Каждая наша встреча - это не только общение давних друзей, что тоже важно, как для каждого человека, но и плодотворный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", - сказал президент.
https://ria.ru/20240515/tovarooborot-1946027425.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Путин назвал каждую встречу с Си Цзиньпином обменом мнениями
Путин назвал встречи с Си Цзиньпином обменом мнениями по актуальным вопросам