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Путин назвал поставленные в послании задачи фундаментальными - РИА Новости, 15.05.2024
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01:04 15.05.2024 (обновлено: 01:08 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/putin-1946026610.html
Путин назвал поставленные в послании задачи фундаментальными
Путин назвал поставленные в послании задачи фундаментальными - РИА Новости, 15.05.2024
Путин назвал поставленные в послании задачи фундаментальными
Президент России Владимир Путин заявил, что поставленные в послании задачи носят фундаментальный характер, мы осознаем их масштаб и понимаем, как их решить. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:04
2024-05-15T01:08
владимир путин
россия
китай
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поставленные в послании задачи носят фундаментальный характер, мы осознаем их масштаб и понимаем, как их решить.Текст интервью в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля."Поставленные в послании задачи по развитию всех регионов страны, экономики, социальной сферы, по решению демографических проблем, повышению рождаемости, поддержке семей с детьми, борьбе с бедностью и неравенством носят объективный, фундаментальный характер. Мы осознаем их масштаб и понимаем, как их решить", - сказал российский лидер.
https://ria.ru/20240509/putin-1944908094.html
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владимир путин, россия, китай
Владимир Путин, Россия, Китай
Путин назвал поставленные в послании задачи фундаментальными

Путин: поставленные в послании задачи носят фундаментальный характер

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поставленные в послании задачи носят фундаментальный характер, мы осознаем их масштаб и понимаем, как их решить.
Текст интервью в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Путин: те, кто считал Россию слабым звеном, убедились, что это не так
9 мая, 12:08
"Поставленные в послании задачи по развитию всех регионов страны, экономики, социальной сферы, по решению демографических проблем, повышению рождаемости, поддержке семей с детьми, борьбе с бедностью и неравенством носят объективный, фундаментальный характер. Мы осознаем их масштаб и понимаем, как их решить", - сказал российский лидер.
 
Владимир ПутинРоссияКитай
 
 
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