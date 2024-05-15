https://ria.ru/20240515/putin-1946026610.html

Путин назвал поставленные в послании задачи фундаментальными

Путин назвал поставленные в послании задачи фундаментальными - РИА Новости, 15.05.2024

Путин назвал поставленные в послании задачи фундаментальными

Президент России Владимир Путин заявил, что поставленные в послании задачи носят фундаментальный характер, мы осознаем их масштаб и понимаем, как их решить. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:04

2024-05-15T01:04

2024-05-15T01:08

владимир путин

россия

китай

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поставленные в послании задачи носят фундаментальный характер, мы осознаем их масштаб и понимаем, как их решить.Текст интервью в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля."Поставленные в послании задачи по развитию всех регионов страны, экономики, социальной сферы, по решению демографических проблем, повышению рождаемости, поддержке семей с детьми, борьбе с бедностью и неравенством носят объективный, фундаментальный характер. Мы осознаем их масштаб и понимаем, как их решить", - сказал российский лидер.

https://ria.ru/20240509/putin-1944908094.html

россия

китай

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владимир путин, россия, китай