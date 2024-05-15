https://ria.ru/20240515/protesty-1946274558.html

В Тбилиси возобновились протесты против закона об иноагентах

В Тбилиси возобновились протесты против закона об иноагентах - РИА Новости, 15.05.2024

В Тбилиси возобновились протесты против закона об иноагентах

В Тбилиси возобновились демонстрации против закона об иноагентах, немногочисленная акция протеста проходит перед зданием парламента, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T21:01

2024-05-15T21:01

2024-05-15T21:44

в мире

грузия

сша

протесты в грузии против закона об иноагентах

саломе зурабишвили

еврокомиссия

ираклий кобахидзе

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 15 мая — РИА Новости. В Тбилиси возобновились демонстрации против закона об иноагентах, немногочисленная акция протеста проходит перед зданием парламента, передает корреспондент РИА Новости.Группы молодежи также проводят шествия на разных улицах и проспектах грузинской столицы.Кроме того, часть митингующих заняла территорию одной из главных транспортных развязок Тбилиси — площадь Героев. Участники акции заявляют, что намерены продолжить ежедневные протесты до тех пор, пока власти не упразднят закон. Накануне парламент республики принял законопроект об иностранных агентах в третьем, окончательном чтении.Закон об иноагентах в ГрузииВ марте прошлого года парламент страны принял в первом чтении законопроект об иноагентах. После этого в столице начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. Позднее власти отозвали документ.Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение документ под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним.Парламентские процедуры сопровождались митингами, полиция разгоняла их и задерживала активистов. Президент республики Саломе Зурабишвили, которая не раз выражала поддержку демонстрантам, заявила, что наложит вето на документ в случае его утверждения.Оппоненты закона называют его аналогом российского из-за введения понятия "иноагент", однако такая норма уже много лет действует и в США. При этом сам Вашингтон и союзники также выступают против этого документа. Так, премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе пришлось отменить визит в Штаты, поскольку американцы потребовали от него временно отозвать проект. В Еврокомиссии, в свою очередь, заявили, что его принятие станет препятствием на пути Тбилиси в ЕС.Власти Грузии заявляют, что закон полностью соответствует основным правовым принципам и служит единственной цели — ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240515/gruziya-1946101172.html

https://ria.ru/20240514/deputaty-1945819334.html

https://ria.ru/20240515/gruziya-1945931003.html

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Акции протеста в Тбилиси против закона об иноагентах В Тбилиси возобновились акции протеста против закона об иноагентах. 2024-05-15T21:01 true PT0M58S

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в мире, грузия, сша, протесты в грузии против закона об иноагентах, саломе зурабишвили, еврокомиссия, ираклий кобахидзе, евросоюз, тбилиси