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Прощание с Кононенко пройдет 17 мая в храме Живоначальной Троицы
Прощание с Кононенко пройдет 17 мая в храме Живоначальной Троицы - РИА Новости, 15.05.2024
Прощание с Кононенко пройдет 17 мая в храме Живоначальной Троицы
Прощание с журналистом Максимом Кононенко состоится в пятницу в храме Живоначальной Троицы в в московском городском округе Троицке, сообщили "ВестиFM". РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T22:31
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2024-05-15T22:31
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Прощание с журналистом Максимом Кононенко состоится в пятницу в храме Живоначальной Троицы в в московском городском округе Троицке, сообщили "ВестиFM". "Прощание с нашим коллегой, замечательным журналистом Максимом Кононенко состоится 17 мая, в 12 часов дня в Троицке, в храме Живоначальной Троицы. Адрес: город Троицк, улица Солнечная, дом 1", - говорится в Telegram-канале "ВестиFM+". Согласно сообщению, похоронят Кононенко на кладбище в Губцево. Ранее Telegram-канал RT сообщал, что журналист Максим Кононенко умер на 54-м году жизни, о гибели журналиста сообщила его супруга.
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общество, троицк, солнечный
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Прощание с Кононенко пройдет 17 мая в храме Живоначальной Троицы
"ВестиFM": прощание с Кононенко состоится 17 мая в храме Живоначальной Троицы