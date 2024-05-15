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В Ульяновской области завели дело после исчезновения 12-летней девочки - РИА Новости, 15.05.2024
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15:27 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/propazha-1946161413.html
В Ульяновской области завели дело после исчезновения 12-летней девочки
В Ульяновской области завели дело после исчезновения 12-летней девочки - РИА Новости, 15.05.2024
В Ульяновской области завели дело после исчезновения 12-летней девочки
Следователи в Ульяновской области возбудили уголовное дело об убийстве по факту исчезновения 12-летней девочки из села Славкино, которую ищут уже трое суток,... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:27
2024-05-15T15:27
происшествия
россия
николаевский район
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Следователи в Ульяновской области возбудили уголовное дело об убийстве по факту исчезновения 12-летней девочки из села Славкино, которую ищут уже трое суток, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. Ранее в главке МВД по региону сообщили РИА Новости, что родитель около 16.00 (15.00 мск) 12 мая сообщил в полицию о пропаже 12-летней девочки. К поискам привлечены полицейские, волонтеры, спасатели, кинологи с собаками, задействованы квадрокоптеры, частный вертолет. По данным отряда "ЛизаАлерт", к поискам подключились добровольцы из шести регионов, штаб работает круглосуточно. Министр области Геннадий Неробеев отметил, что девочка является умственно отсталой и росла в приемной семье. "Продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 12-летней девочки в Николаевском районе - пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего". Двенадцатого мая около 14 часов дня (13.00 мск) девочка, проживающая с семьей в селе Славкино, без вести пропала во время прогулки. Как только от мамы поступило сообщение об исчезновении дочери, к месту происшествия незамедлительно выехала группа из опытных следователей и следователей-криминалистов, которые в данный момент работают на территории. Поисковые мероприятия не приостанавливались ни на минуту и продолжаются в настоящее время", - говорится в сообщении. Уточняется, что обследованы расположенные недалеко водоемы, поселок и прилегающие территории, проведен подворовый обход и опрос местных жителей, используется криминалистическая техника СК РФ. В ведомстве добавили, что в поисках участвуют сотрудники СК, МВД, МЧС, волонтеры поискового движения "ЛизаАлерт", добровольцы из разных регионов.
https://ria.ru/20240428/propavshiy-1942923661.html
https://ria.ru/20240331/delo-1936953600.html
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происшествия, россия, николаевский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Николаевский район, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ульяновской области завели дело после исчезновения 12-летней девочки

В Ульяновской области пропала 12-летняя девочка, СК завел дело об убийстве

© СУСК РФ по Красноярскому краю Сотрудники СК РФ
Сотрудники СК РФ
© СУСК РФ по Красноярскому краю
Сотрудники СК РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Следователи в Ульяновской области возбудили уголовное дело об убийстве по факту исчезновения 12-летней девочки из села Славкино, которую ищут уже трое суток, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
Ранее в главке МВД по региону сообщили РИА Новости, что родитель около 16.00 (15.00 мск) 12 мая сообщил в полицию о пропаже 12-летней девочки. К поискам привлечены полицейские, волонтеры, спасатели, кинологи с собаками, задействованы квадрокоптеры, частный вертолет. По данным отряда "ЛизаАлерт", к поискам подключились добровольцы из шести регионов, штаб работает круглосуточно. Министр области Геннадий Неробеев отметил, что девочка является умственно отсталой и росла в приемной семье.
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"Продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 12-летней девочки в Николаевском районе - пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего". Двенадцатого мая около 14 часов дня (13.00 мск) девочка, проживающая с семьей в селе Славкино, без вести пропала во время прогулки. Как только от мамы поступило сообщение об исчезновении дочери, к месту происшествия незамедлительно выехала группа из опытных следователей и следователей-криминалистов, которые в данный момент работают на территории. Поисковые мероприятия не приостанавливались ни на минуту и продолжаются в настоящее время", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обследованы расположенные недалеко водоемы, поселок и прилегающие территории, проведен подворовый обход и опрос местных жителей, используется криминалистическая техника СК РФ.
В ведомстве добавили, что в поисках участвуют сотрудники СК, МВД, МЧС, волонтеры поискового движения "ЛизаАлерт", добровольцы из разных регионов.
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ПроисшествияРоссияНиколаевский районСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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