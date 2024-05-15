https://ria.ru/20240515/prokuratura-1946243954.html

В Челябинской области проверят учителя, грубо отчитавшего четвероклассницу

В Челябинской области проверят учителя, грубо отчитавшего четвероклассницу - РИА Новости, 15.05.2024

В Челябинской области проверят учителя, грубо отчитавшего четвероклассницу

Прокуратура начала проверку после инцидента в школе Челябинской области, где учитель грубо отчитал четвероклассницу, хватая ее за волосы и руки, сообщил... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:42

2024-05-15T18:42

2024-05-15T18:42

происшествия

усть-катав

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после инцидента в школе Челябинской области, где учитель грубо отчитал четвероклассницу, хватая ее за волосы и руки, сообщил пресс-центр регионального надзорного ведомства. В Telegram-канале, посвященном Челябинску, разместили видео из школы №7 города Усть-Катав, где произошел конфликт учителя и школьницы. На видео учитель очень эмоционально, грубо ругает девочку, сидящую за партой, а в какой-то момент с силой хватает ее за руки и волосы. "Прокуратурой города Усть-Катава организована проверка по размещенной в СМИ публикации о противоправном поведении классного руководителя 4-го класса образовательной организации города и применении насилия к ученице. Прокуратура проверит исполнение требований федерального законодательства об образовании", - говорится в сообщении. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, уточняет надзорное ведомство. Кроме того, проверку проводит ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу.

https://ria.ru/20240402/pedagog-1937402053.html

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усть-катав

челябинская область

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происшествия, усть-катав, челябинская область, челябинск