https://ria.ru/20240515/prodvizhenie-1946231673.html

РЭЦ помогает российской фармацевтике продвигаться на Ближнем Востоке

РЭЦ помогает российской фармацевтике продвигаться на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.05.2024

РЭЦ помогает российской фармацевтике продвигаться на Ближнем Востоке

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) ведет активную поддержку экспорта российской фармацевтической продукции на рынки стран Ближнего Востока, об... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:25

2024-05-15T18:25

2024-05-15T18:25

экономика

россия

оман

ближний восток

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экспорт

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) ведет активную поддержку экспорта российской фармацевтической продукции на рынки стран Ближнего Востока, об этом в рамках XV Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024" подробно рассказала менеджер по международному развитию РЭЦ Эльвира Джафарова."В прошлом году Группа РЭЦ оказала поддержку 34 российским фармкомпаниям, общий объем внешнеторговых сделок составил 132 тысячи долларов. Всего оказано более 100 услуг в данном направлении. Мы неоднократно получали запросы на поставку российской фармпродукции и медицинской техники в арабские страны", - рассказала Джафарова на сессии "Россия – страны исламского мира: развитие сотрудничества в области фармацевтики", организованной Минпромторгом РФ.Одними из эффективных нефинансовых инструментов поддержки РЭЦ являются услуги по поиску партнера или покупателя за рубежом или российского поставщика по запросу зарубежного контрагента.Джафарова привела несколько примеров успешного продвижения фармкомпаний при поддержке РЭЦ. Так, при поддержке РЭЦ в Иорданию были поставлены инсулиновые препараты. А в настоящее время сотрудники РЭЦ ведут переговоры с нашим партнером из Аммана по вопросу экспорта медицинской техники, а именно: томографов и рентген-аппаратов."Оман – прекрасная страна в Персидском заливе. Сфера здравоохранения заложена в программу долгосрочного развития страны Vision 2030. И здесь мы тоже активно работаем через Торгово-промышленную палату Омана, Министерства торговли, промышленности и привлечения инвестиций Омана и Российско-Оманский Деловой совет", - рассказала менеджер по международному развитию.Она пояснила, что оманцев, в первую очередь, интересуют медоборудование, инсулиновые препараты, лекарства от инфекционных и вирусных заболеваний, а также антисептики и дезинфицирующие средства для медучреждений.Исходя из тех запросов, которые РЭЦ регулярно получает, выделяются три наиболее востребованных продукта фарминдустрии: лекарства от инфекционных и вирусных заболеваний, передовая медицинская техника и оборудование, средства индивидуальной защиты.Однако существуют и проблемы, которые тормозят экспорт российской фармпродукции. В первую очередь, это - процесс регистрации лекарственных препаратов, которая может занять до года. В этом направлении РЭЦ выступает в качестве связующего моста между регуляторами и компаниями. "В сотрудничестве с посольствами РФ, зарубежными посольствами в России, профильными министерствами мы помогаем компаниям решать возникшие сложности: организуем прямые переговоры, помогаем подготовить соответствующие документы и даже вопросы логистики решаем", - рассказала Джафарова."Хочу отметить, что потенциал развития сотрудничества в области фармацевтики между Россией и исламским миром крайне высок. Самое важное – это найти правильного партнера и выстроить верную стратегию сотрудничества с учетом всех особенностей ведения бизнеса в том или ином регионе. И здесь РЭЦ готов вам помочь", - заключила представительница РЭЦ.

https://ria.ru/20240425/vzaimodeystvie-1942353662.html

https://ria.ru/20240427/podderzhka-1942757799.html

https://ria.ru/20240515/konsultatsiya-1946178840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, оман, ближний восток, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экспорт, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)