https://ria.ru/20240515/prigovor-1946286965.html

В Саратове 12 человек получили сроки за обман 68 покупателей

В Саратове 12 человек получили сроки за обман 68 покупателей - РИА Новости, 15.05.2024

В Саратове 12 человек получили сроки за обман 68 покупателей

Суд в Саратове приговорил 12 предполагаемых членов преступного сообщества, обманувшего почти 70 покупателей на общую сумму свыше 31 миллиона рублей при продаже... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T22:54

2024-05-15T22:54

2024-05-15T22:54

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саратов

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САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Суд в Саратове приговорил 12 предполагаемых членов преступного сообщества, обманувшего почти 70 покупателей на общую сумму свыше 31 миллиона рублей при продаже автомобилей по завышенной цене, к лишению свободы на срок до 15 лет, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. Суд установил, что с сентября 2020 по август 2021 года подсудимые создали преступное сообщество, для чего зарегистрировали ООО "Сириус" с филиалами - автосалонами "Лайф авто" на улице Шехурдина и "Фора авто" на улице Мясницкой. Потерпевшие обращались в автосалоны для покупки подержанных и новых автомобилей по привлекательным для них ценам, но фактически этих машин не было в наличии, и под психологическим давлением и угрозами штрафов потерпевшие вынужденно покупали имевшиеся в салонах автомобили по завышенной стоимости. По данным прокуратуры, всего 68 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 31 миллиона рублей. "Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил виновным наказание: четырем организаторам преступного сообщества в виде лишения свободы на срок от 6 лет 6 месяцев до 15 лет, а его восьми участникам - на срок от 3 лет 1 месяца до 7 лет 6 месяцев... с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов... Одной из осужденных женщин судом применена отсрочка отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста", - говорится в сообщении. Суд зависимости от роли и степени участия признал фигурантов виновными по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ "Создание преступного сообщества и участие в нем" и части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". "В судебном заседании подсудимые вину признали частично", - отмечается в сообщении. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20240425/verdikt-1942370368.html

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происшествия, россия, саратов