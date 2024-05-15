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В Калининграде вынесли приговор водителю, сбившему двух девушек на переходе - РИА Новости, 15.05.2024
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15:14 15.05.2024 (обновлено: 15:15 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/prigovor-1946159103.html
В Калининграде вынесли приговор водителю, сбившему двух девушек на переходе
В Калининграде вынесли приговор водителю, сбившему двух девушек на переходе - РИА Новости, 15.05.2024
В Калининграде вынесли приговор водителю, сбившему двух девушек на переходе
Водителя, сбившего двух девочек-подростков на пешеходном переходе в Калининграде, суд приговорил к четырем годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:14
2024-05-15T15:15
происшествия
калининград
россия
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КАЛИНИНГРАД, 15 мая - РИА Новости. Водителя, сбившего двух девочек-подростков на пешеходном переходе в Калининграде, суд приговорил к четырем годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба областного суда. Судом установлено, что ночью 24 января 53-летний водитель И. на автомобиле Audi 80 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух девочек-подростков, одна из которых позже скончалась в больнице, а другой причинён тяжкий вред здоровью. В УМВД ранее сообщали, что под колеса попали 16-летние девушки. "Приговором Московского районного суда И. назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права управлении транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении. Его судили по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). При назначении наказания суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учел, что И. вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, имеет на иждивении малолетнего ребенка, положительно характеризуется, имеет болезненное состояние здоровья, принес извинения потерпевшим. С осужденного взыскано по 3 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу матери погибшей и пострадавшей девочки.
https://ria.ru/20240409/taksist-1938956213.html
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происшествия, калининград, россия
Происшествия, Калининград, Россия
В Калининграде вынесли приговор водителю, сбившему двух девушек на переходе

Суд в Калининграде приговорил водителя, сбившего двух девушек, к 4 годам колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 15 мая - РИА Новости. Водителя, сбившего двух девочек-подростков на пешеходном переходе в Калининграде, суд приговорил к четырем годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба областного суда.
Судом установлено, что ночью 24 января 53-летний водитель И. на автомобиле Audi 80 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух девочек-подростков, одна из которых позже скончалась в больнице, а другой причинён тяжкий вред здоровью. В УМВД ранее сообщали, что под колеса попали 16-летние девушки.
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"Приговором Московского районного суда И. назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права управлении транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Его судили по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). При назначении наказания суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учел, что И. вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, имеет на иждивении малолетнего ребенка, положительно характеризуется, имеет болезненное состояние здоровья, принес извинения потерпевшим.
С осужденного взыскано по 3 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу матери погибшей и пострадавшей девочки.
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